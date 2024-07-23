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五星好評的阿里山景觀民宿　坐擁雲海、星空，還有熱情老闆的人情味

聯合新聞網／ 行遍天下
▲攝影：亞瑟王
▲攝影：亞瑟王

【圖／文：行遍天下】

阿里山公路盤桓蜿蜒而上，建構了一個立體景觀空間，夢蝶民宿就座落在海拔約1200公尺的山腰上，坐擁西邊雲嘉南平原無敵景觀，清水模的建築，每間房都有大面積落地窗，可欣賞自然晨昏與山下的點點星火。

民宿主人來自高雄補習班的數學老師，年輕暴戾氣盛，取「溫柔」雅號自我提醒改變性格，原本覓地自建退休養老的居所，在番路鄉這塊土地上耗時10幾年克服各種問題才完工，因緣際會開放與民眾分享，正苦惱於民宿如何命名，在睡夢中出現「莊周夢蝶」，醒來豁然開朗，民宿引進管家貼心服務，親切解說周遭吃遊景點特色。

▲攝影：亞瑟王
▲攝影：亞瑟王

▲攝影：亞瑟王
▲攝影：亞瑟王

民宿周邊植栽各種野菜蔬果，戴著斗笠的老闆常忙進忙出，手中突然變出幾顆現採在欉紅的小蕃茄，或是晶亮剔透的黃蟬李，送給入住遊客品嚐。若是預定晚餐小火鍋，只見各式野菜舖陳開來，老闆在席間穿梭加菜，也許是剛採收殺青的轎篙筍，或難得一見的曇花，驚喜不斷，寧靜的山林間演繹著原味的華麗盛宴。

▲攝影：亞瑟王
▲攝影：亞瑟王

▲攝影：亞瑟王
▲攝影：亞瑟王

　

店家資訊

夢蝶民宿

地址：嘉義縣番路鄉龍頭28號

電話：0905-929-140

FB：夢蝶民宿 Siddhartha Guesthouse

時間：入住時間15:00-18:00（晚於18:00請事先告知），退房時間11:00

費用：房價3,800-8,600元，以官網公告為準，晚餐小火鍋每人400元

　

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