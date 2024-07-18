巴黎奧運喜來登不缺席！應援入住+1元「免費吃雙人自助Buffet」，再送1300元餐飲抵用券

巴黎奧運台北喜來登大飯店+1！為了迎接2024巴黎奧運，即日起至8月30日期間推出Summer Indulge住宿方案。預訂此方案「加1元」，即可享受雙人自助早餐，另可在大廳酒吧享用「臺虎精釀生啤酒與佐酒小食組」或「1,300元餐飲抵用金」，超殺優惠快揪團訂起來！

不僅如此，賽事期間，大廳酒吧將現場轉播奧運賽事，讓賓客們為自己心愛的台灣選手加油。而Summer Indulge住宿方案每晚5,500元+15.5%起，「加1元」即可享受一樓大廳酒吧的「動感派對組」，包括臺虎精釀生啤酒2瓶、冷肉起司盤、松露薯條等。賽程期間可再以優惠價2,480元享受日本惠比壽生啤酒4杯、煙燻鮭魚盤等美食。此外，每週二至週六晚間，大廳酒吧還有爵士女伶LIVE現場演出，帶來難忘的音樂之夜。

圖／台北喜來登大飯店提供

更狂的是住宿翌日賓客可享用Buffet之王十二廚的雙人自助早餐，包括家傳滷肉飯、台南擔仔麵、清粥小菜等豐富選擇，現在Summer Indulge住宿方案的賓客可持「1,300元餐飲抵用金」於館內六間人氣餐廳使用，包括義式窯烤比薩屋、宮廷泰菜SUKHOTHAI、日式懷石桃山、招牌牛排館安東廳等，或至大廳酒吧享用「動感派對組」。詳情及預約請洽（02）2321 5511或飯店官網。

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