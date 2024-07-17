衝法國支持奧運還來得及！「巴黎來回機票」促銷最低22000元有找

現場支持巴黎奧運現在還來得及！2024年巴黎奧運會即將於7月26日至8月11日隆重舉行，這絕對是全球體育迷期盼已久的運動盛事。巴黎，這座浪漫與歷史並存的城市，將迎來來自全世界的頂尖運動員，參與包括田徑、游泳、體操、足球、籃球等33個大項、339個小項的激烈競賽。

尤其本屆奧運會特別強調科技與環保，使用可再生能源和環保材料建設場館，並引入智慧城市技術，提升觀賽體驗，還能感受巴黎的獨特的浪漫魅力。現在東方航空還有特定時段能「低價」飛往巴黎奧運，數量有限趕快把握了！

圖／取自Olympics官網

圖／報系資料照

中華民國奧運代表團全力備戰，柔道拳擊羽球網球精等台灣選手值得期待

中華民國代表隊本屆奧運會將派出多位優秀選手參賽，羽球包括上屆東奧金牌李洋／王齊麟、東奧銀牌戴資穎與男單一哥周天成，都將繼續爭奪好成績；甫拿下2024溫布敦混雙大滿貫冠軍的「百搭天后」謝淑薇，本屆也將提攜新進曹家宜一起衝擊巴黎紅土；還有柔道「我想拿金牌」的東奧銀牌楊勇緯將以第一種子身份爭金。

其他還有拳擊、射箭、舉重、桌球、射擊與游泳等項目都將為中華民國努力爭光，所有代表團的實力不容小覷，值得所有國人共同關注和支持。

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中國東方航空優惠機票，讓讀者輕鬆飛往巴黎

為了讓更多人能夠親身感受巴黎奧運會的魅力，查出中國東方航空特別推出了部分時段優惠機票，來回最低價格不到19000元！udn小編親自實測利用Skyscanner查詢，若是7/18出發、8/7返回提前回來，最低僅要19000元不到，這是一次難得的機會，讓你可以輕鬆前往巴黎，數量有限，機會難得！ 一起支持巴黎奧運，與全球運動愛好者一同共享這場體育盛宴，讓我們一起為台灣選手加油，見證他們在國際舞台上的榮耀時刻！

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