Skytrax「World Airline Awards」揭曉！卡達8度奪冠、「台灣3大航空公司」表現亮眼
【文・莊士賢】
已有25年歷史、被稱為商業航空奧斯卡獎的Skytrax 「World Airline Awards」（全球航空公司大獎），再次將「全球最佳航空公司」（The World's Best Airlines）獎項的桂冠授予卡達航空，這不僅是卡達航空第8次獲此殊榮，也是對其持續追求卓越服務和創新體驗的肯定。
台灣的航空公司亦是表現不俗，長榮、華航、星宇航空皆名列「全球最佳航空公司」前100大的榜單中，長榮更是擠進前10大之列，位居第8名，飛航服務與品質再獲國際肯定。
卡達榮膺2024全球最佳航空
Skytrax每年對航空公司的服務進行意見調查，並公布最佳航空公司、最佳低成本航空、最佳空服員、最佳機上膳食、最佳機上娛樂等多項調查結果，此次調查蒐集來自上百個國家、超過2,100萬名乘客對350家航空公司的評價，部分項目票數統計相當接近，彰顯全球航空界競爭益趨白熱化。
Skytrax公布的「World Airline Awards」獎項中，「全球最佳航空公司」堪稱每年最受矚目項目，今年由卡達航空奪冠，擠下去年冠軍新加坡航空，但雙方票數差距甚小，堪稱競爭激烈。卡達與新加坡航空可說是Skytrax「全球最佳航空公司」榜單上的常客，自2017年以來，冠、亞軍之位由這兩家航空公司輪番上位，今年由卡達拔得頭籌榮獲第1名。除了勇奪「全球最佳航空公司」的桂冠外，卡達還橫掃「全球最佳商務艙」（World's Best Business Class）、「全球最佳商務艙座位」（World's Best Business Class Seat）及「中東最佳航空公司」（Best Airline in the Middle East）等多項獎項第1名，展現其全方位的卓越實力。
卡達收購盧安達航空49%股權
卡達航空也積極布局全球航空市場，根據《金融時報》的報導，卡達航空收購東非的盧安達航空49%股份的交易，有可能在7月完成交易，屆時，為卡達進軍非洲市場挹注助力。卡達還投資全球其他航空集團，包括持有國際航空集團25%的股份，該集團擁有包括英國航空公司在內的歐洲航空公司，還有少於10%的香港國泰航空公司的股份。
長榮再進一步 排名第８
前10大 亞洲航空公司占半數
今年「全球最佳航空公司」前10名的榜單中，依舊沒有北美航空公司的身影，而亞洲區的航空公司占約一半，冠、亞軍之外，其餘依序為阿聯酋航空、全日空航空、國泰航空、日本航空、土耳其航空、長榮航空、法國航空及瑞士航空。其中，國泰航空由2023年的排名第8，進至第5名；排名第10的瑞士航空由2023年的第12名，搶進前10大之列；2023年排名第10的大韓航空則掉出前10大，今年排名第11。
排名第8的長榮航空，是唯一名列前10大的台灣航空公司，還榮獲「最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名等16個獎項。此外，長榮航空也連續9年被Skytrax評選為5星級航空公司。長榮航空總經理孫嘉明表示，未來會繼續追求卓越，不斷引進新技術、優化服務流程，讓旅客體驗更舒適、安全的飛行旅程。
長榮向來秉持提供旅客優質飛行體驗，隨機隊及航網規模持續擴張，除了波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙之外，今年也規劃在波音787-9客機導入全新的豪華經濟艙座椅，將陸續進行改艙以提供3艙等服務。
除了長榮在Skytrax「全球最佳航空公司」獎項成績亮麗，華航和星宇航空也名列「全球最佳航空公司」前100大榜單，分別位居第44名和第35名，展現台灣航空業不容小覷的強大實力。
World Airline Awards 獎項精彩
在備受矚目的「全球最佳航空公司」獎項之外，其他獎項同樣精彩紛呈，包括全球最佳低成本航空、全球最佳長程線低成本航空、全球最清潔航空、全球最佳區域航空、全球進步最快速航空公司、全球最佳客艙服務人員、全球最佳頭等艙、全球最佳商務艙、全球最佳經濟艙、全球最佳機場服務、全球最佳機上娛樂、全球最佳機上餐食等，眾多獎項讓Skytrax的「World Airline Awards」更顯熱鬧精彩。
✨ 2024年Skytrax評比 ✨
|全球最佳航空公司
|名次
|航空公司
|2023名次
|1
|🏆️卡達航空🏆️
|2 ↑
|2
|新加坡航空
|1 ↓
|3
|阿聯酋航空
|4 ↑
|4
|ANA
|3 ↓
|5
|國泰航空
|8 ↑
|6
|日本航空
|5 ↓
|7
|土耳其航空
|6 ↓
|8
|長榮航空
|9 ↑
|9
|法國航空
|7 ↓
|10
|瑞士航空
|12 ↑
|進步最快航空公司
|名次
|航空公司
|1
|🏆️沙烏地阿拉伯航空🏆️
|2
|埃及航空
|3
|義大利航空
|客艙服務評比
|全球最佳頭等艙
|新加坡航空
|全球最佳商務艙
|卡達航空
|全球最佳豪華經濟艙
|日本航空
|全球最佳經濟艙
|國泰航空
|最佳客艙服務人員
|名次
|航空公司
|1
|🏆️新加坡航空🏆️
|2
|ANA
|3
|嘉魯達印尼航空
|4
|長榮航空
|5
|國泰航空
|6
|海南航空
|7
|日本航空
|8
|泰國航空
|9
|卡達航空
|10
|馬來西亞航空
（資料來源＝Skytrax）
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