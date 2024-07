Skytrax「World Airline Awards」揭曉！卡達8度奪冠、「台灣3大航空公司」表現亮眼

【文・莊士賢】

已有25年歷史、被稱為商業航空奧斯卡獎的Skytrax 「World Airline Awards」(全球航空公司大獎),再次將「全球最佳航空公司」(The World's Best Airlines)獎項的桂冠授予卡達航空,這不僅是卡達航空第8次獲此殊榮,也是對其持續追求卓越服務和創新體驗的肯定。

【左圖】長榮航空名列「全球最佳航空公司」第8名,飛航服務與品質再獲國際肯定。 【右圖】除了擠進「全球最佳航空公司」排名前10,長榮亦是「最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名,橫掃16個獎項。 圖/長榮航空 提供

台灣的航空公司亦是表現不俗,長榮、華航、星宇航空皆名列「全球最佳航空公司」前100大的榜單中,長榮更是擠進前10大之列,位居第8名,飛航服務與品質再獲國際肯定。

卡達榮膺2024全球最佳航空

Skytrax每年對航空公司的服務進行意見調查,並公布最佳航空公司、最佳低成本航空、最佳空服員、最佳機上膳食、最佳機上娛樂等多項調查結果,此次調查蒐集來自上百個國家、超過2,100萬名乘客對350家航空公司的評價,部分項目票數統計相當接近,彰顯全球航空界競爭益趨白熱化。

Skytrax公布的「World Airline Awards」獎項中,「全球最佳航空公司」堪稱每年最受矚目項目,今年由卡達航空奪冠,擠下去年冠軍新加坡航空,但雙方票數差距甚小,堪稱競爭激烈。卡達與新加坡航空可說是Skytrax「全球最佳航空公司」榜單上的常客,自2017年以來,冠、亞軍之位由這兩家航空公司輪番上位,今年由卡達拔得頭籌榮獲第1名。除了勇奪「全球最佳航空公司」的桂冠外,卡達還橫掃「全球最佳商務艙」(World's Best Business Class)、「全球最佳商務艙座位」(World's Best Business Class Seat)及「中東最佳航空公司」(Best Airline in the Middle East)等多項獎項第1名,展現其全方位的卓越實力。

卡達收購盧安達航空49%股權

卡達航空也積極布局全球航空市場,根據《金融時報》的報導,卡達航空收購東非的盧安達航空49%股份的交易,有可能在7月完成交易,屆時,為卡達進軍非洲市場挹注助力。卡達還投資全球其他航空集團,包括持有國際航空集團25%的股份,該集團擁有包括英國航空公司在內的歐洲航空公司,還有少於10%的香港國泰航空公司的股份。

AirAsia連續15年榮膺「全球最佳低成本航空」。 圖/亞洲航空 提供

長榮再進一步 排名第8 前10大 亞洲航空公司占半數

今年「全球最佳航空公司」前10名的榜單中,依舊沒有北美航空公司的身影,而亞洲區的航空公司占約一半,冠、亞軍之外,其餘依序為阿聯酋航空、全日空航空、國泰航空、日本航空、土耳其航空、長榮航空、法國航空及瑞士航空。其中,國泰航空由2023年的排名第8,進至第5名;排名第10的瑞士航空由2023年的第12名,搶進前10大之列;2023年排名第10的大韓航空則掉出前10大,今年排名第11。

排名第8的長榮航空,是唯一名列前10大的台灣航空公司,還榮獲「最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名等16個獎項。此外,長榮航空也連續9年被Skytrax評選為5星級航空公司。長榮航空總經理孫嘉明表示,未來會繼續追求卓越,不斷引進新技術、優化服務流程,讓旅客體驗更舒適、安全的飛行旅程。

長榮向來秉持提供旅客優質飛行體驗,隨機隊及航網規模持續擴張,除了波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙之外,今年也規劃在波音787-9客機導入全新的豪華經濟艙座椅,將陸續進行改艙以提供3艙等服務。

除了長榮在Skytrax「全球最佳航空公司」獎項成績亮麗,華航和星宇航空也名列「全球最佳航空公司」前100大榜單,分別位居第44名和第35名,展現台灣航空業不容小覷的強大實力。

World Airline Awards 獎項精彩

在備受矚目的「全球最佳航空公司」獎項之外,其他獎項同樣精彩紛呈,包括全球最佳低成本航空、全球最佳長程線低成本航空、全球最清潔航空、全球最佳區域航空、全球進步最快速航空公司、全球最佳客艙服務人員、全球最佳頭等艙、全球最佳商務艙、全球最佳經濟艙、全球最佳機場服務、全球最佳機上娛樂、全球最佳機上餐食等,眾多獎項讓Skytrax的「World Airline Awards」更顯熱鬧精彩。

✨ 2024年Skytrax評比 ✨

多次奪冠的新加坡航空雖然這次在「全球最佳航空公司」獎項位居第2,但還是抱走了「全球最佳頭等艙」、「全球最佳客艙服務人員」、「全球最佳頭等艙座位」等多項獎項,果然是「輸人不輸陣」。

ANA榮獲「全球最佳機場服務」和「亞洲最佳員工服務」2項大獎,ANA在機場報到櫃台、貴賓室及登機門等,以日式款待精神提供每位旅客個人化及周到的服務,還有機場服務人員及空服員,在機場及機上始終如一的整體服務,獲得旅客高度評價。此外,ANA自2013年起連續11年獲得Skytrax最高榮譽「5星級」評價,未來也將持續提供旅客高品質的飛行體驗。

AirAsia今年再度榮膺「全球最佳低成本航空」,是連續第15年獲此殊榮。AirAsia以提供實惠、包容和便捷的空中旅行為宗旨,致力重新定義東南亞的航空旅行,近日還成立第5家航空公司-AirAsia柬埔寨,顯示其日漸增長的實力和企圖。隨機隊重新啟動和新飛機的交付,AirAsia亦預計開發新的目的地,包括擴展非洲、歐洲的航線。

土耳其航空今年同時被評為歐洲和南歐地區的最佳航空公司,榮獲「歐洲最佳航空公司」、「南歐最佳航空公司」、「全球最佳商務艙餐飲」等獎項,未來將持續運用其廣泛航線網絡的優勢,為乘客提供無縫且舒適的旅行體驗。

在亞洲地區,曼谷航空連續第8年蟬聯「全球最佳區域航空公司」獎項,Vistara航空則被評為最佳印度/南亞航空公司,斐濟航空則榮獲澳州/太平洋地區最佳航空公司。衣索比亞航空連續第7年被評為非洲最佳航空公司。達美航空榮獲北美最佳航空公司,同時還獲得該地區的最佳航空公司員工服務獎。

在疫情後的時代,旅客對衛生安全的意識提高,今年全球前10大最清潔航空公司中,大多數都位於亞洲,國泰航空位居榜首,全日空、長榮航空、卡達航空和新加坡航空緊隨其後。 全球進步最快航空公司獎項反映航空公司在整體的品質改進,評比分析航空公司在全球評級中的變化以及不同獎項類別的績效改進。今年全球進度最快的航空公司為沙烏地阿拉伯航空,排名第2、第3分別為埃及航空和義大利航空。 全球最佳航空公司 名次 航空公司 2023名次 1 🏆️卡達航空🏆️ 2 ↑ 2 新加坡航空 1 ↓ 3 阿聯酋航空 4 ↑ 4 ANA 3 ↓ 5 國泰航空 8 ↑ 6 日本航空 5 ↓ 7 土耳其航空 6 ↓ 8 長榮航空 9 ↑ 9 法國航空 7 ↓ 10 瑞士航空 12 ↑ 進步最快航空公司 名次 航空公司 1 🏆️沙烏地阿拉伯航空🏆️ 2 埃及航空 3 義大利航空 客艙服務評比 全球最佳頭等艙 新加坡航空 全球最佳商務艙 卡達航空 全球最佳豪華經濟艙 日本航空 全球最佳經濟艙 國泰航空 最佳客艙服務人員 名次 航空公司 1 🏆️新加坡航空🏆️ 2 ANA 3 嘉魯達印尼航空 4 長榮航空 5 國泰航空 6 海南航空 7 日本航空 8 泰國航空 9 卡達航空 10 馬來西亞航空 (資料來源=Skytrax)

