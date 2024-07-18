第1季觀光旅館營收數字看玄機！看見房價天花板 北投麗禧溫泉酒店最高

【文・廖苡安】

台灣住宿費真的很高嗎？根據交通部觀光署公告的第1季飯店統計，旅館業整體平均房價為3,135元，加起來4天3夜的台灣小旅行消費就得破萬。觀光署指出，實際上有8成旅宿的住宿均價都低於這個平均值，主要還是高單價旅宿大幅提高均價。

資料來源／交通部觀光署旅宿網2024年Q1觀光旅館業營運月報表

資料來源／交通部觀光署旅宿網2024年Q1觀光旅館業營運月報表

區位成酒店房價關鍵

高單價還能贏得旅客青睞，除了飯店本身在軟、硬體服務有其價值，也多與區位有關。房價前5名分別在台北、南投與嘉義。台北2家高檔飯店都是北投的溫泉酒店，南投主要在日月潭周邊，嘉義的阿里山賓館則因稀缺性和區位勝出。在售價前10的觀光酒店中，僅涵碧樓大飯店住用率超過8成。

平均房價「一晚破萬」的還有花蓮太魯閣晶英、瑞穗天合和蘭城晶英。觀光旅館的平均房價比一般旅館均價高，在116家觀光旅館統計中，有70家的平均房價高於旅館業整體平均房價，約占60％。同樣位於南投的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店第1季仍在試營運階段，6∕18正式開幕，未來或對日月潭周邊飯店戰局帶來影響，值得觀察。

提升品牌價值為經營解方

旅遊出行有淡旺季差異，位於不同區域的飯店也會受到季節影響。有時可能因人員招募、培訓不易，或者酒店硬體整修、升級，酒店也會根據人力調整或銷售狀況開放使用區域，房價及住用率雖並不能代表酒店在人力、成本和營運的最終收益，但卻可以做為各家營運策略參考。

另一方面，維持品牌價值而踩住價格底線，可把空間做更多元的運用，甚至變身藝術展示空間或創意活動，為酒店帶來營運帶來新面貌，或節省人力運用，下調營運成本，端看各家酒店的經營策略規劃。

台式飯店奪魁 服務贏得認同

北投麗禧雅緻山景客房 圖／北投麗禧酒店 提供

位列房價第一名的北投麗禧溫泉酒店，房間數不到200間，以「台式飯店」的概念迎接市場，提供相對精緻的服務，強調賓至如歸的氛圍。客源中有94.22％為散客，其中一半是台灣人，國外旅客以港澳、韓國和美國居多，多透過OTA或到飯店官網自行訂房。顯示客人認同度相當高。能夠在競爭激烈的北投溫泉區贏得認可相當不易，顯示品牌享譽國際。

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