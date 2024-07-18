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第1季觀光旅館營收數字看玄機！看見房價天花板 北投麗禧溫泉酒店最高

聯合新聞網／ TTN旅報
2023年重新裝修的雲品溫泉酒店日月潭把自己打造成藝術平台和永續跨界的展演空間，賦予酒店更多元的功能。 圖／雲品溫泉酒店日月潭 提供
2023年重新裝修的雲品溫泉酒店日月潭把自己打造成藝術平台和永續跨界的展演空間，賦予酒店更多元的功能。 圖／雲品溫泉酒店日月潭 提供

【文・廖苡安】

台灣住宿費真的很高嗎？根據交通部觀光署公告的第1季飯店統計，旅館業整體平均房價為3,135元，加起來4天3夜的台灣小旅行消費就得破萬。觀光署指出，實際上有8成旅宿的住宿均價都低於這個平均值，主要還是高單價旅宿大幅提高均價。

資料來源／交通部觀光署旅宿網2024年Q1觀光旅館業營運月報表
資料來源／交通部觀光署旅宿網2024年Q1觀光旅館業營運月報表

資料來源／交通部觀光署旅宿網2024年Q1觀光旅館業營運月報表
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區位成酒店房價關鍵

高單價還能贏得旅客青睞，除了飯店本身在軟、硬體服務有其價值，也多與區位有關。房價前5名分別在台北、南投與嘉義。台北2家高檔飯店都是北投的溫泉酒店，南投主要在日月潭周邊，嘉義的阿里山賓館則因稀缺性和區位勝出。在售價前10的觀光酒店中，僅涵碧樓大飯店住用率超過8成。

平均房價「一晚破萬」的還有花蓮太魯閣晶英、瑞穗天合和蘭城晶英。觀光旅館的平均房價比一般旅館均價高，在116家觀光旅館統計中，有70家的平均房價高於旅館業整體平均房價，約占60％。同樣位於南投的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店第1季仍在試營運階段，6∕18正式開幕，未來或對日月潭周邊飯店戰局帶來影響，值得觀察。

提升品牌價值為經營解方

旅遊出行有淡旺季差異，位於不同區域的飯店也會受到季節影響。有時可能因人員招募、培訓不易，或者酒店硬體整修、升級，酒店也會根據人力調整或銷售狀況開放使用區域，房價及住用率雖並不能代表酒店在人力、成本和營運的最終收益，但卻可以做為各家營運策略參考。

另一方面，維持品牌價值而踩住價格底線，可把空間做更多元的運用，甚至變身藝術展示空間或創意活動，為酒店帶來營運帶來新面貌，或節省人力運用，下調營運成本，端看各家酒店的經營策略規劃。

台式飯店奪魁 服務贏得認同

北投麗禧雅緻山景客房 圖／北投麗禧酒店 提供
北投麗禧雅緻山景客房 圖／北投麗禧酒店 提供

位列房價第一名的北投麗禧溫泉酒店，房間數不到200間，以「台式飯店」的概念迎接市場，提供相對精緻的服務，強調賓至如歸的氛圍。客源中有94.22％為散客，其中一半是台灣人，國外旅客以港澳、韓國和美國居多，多透過OTA或到飯店官網自行訂房。顯示客人認同度相當高。能夠在競爭激烈的北投溫泉區贏得認可相當不易，顯示品牌享譽國際。

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