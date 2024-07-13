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高雄消暑活動懶人包！ 「2024旗津風箏節+氣墊水樂園」免費玩　大港閱冰、海洋派對8月接力登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／高市府觀光局提供
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迎接暑假，各式熱血活動陸續開張！ 高雄觀光局「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動，將於7/20、7/21、7/27、7/28，連續二周的星期六、日展開，除了不同主題的風箏展演、夜光風箏外，今年同樣還有氣墊水上樂園可以免費玩。另外，8月起還有一系列美食盛事及海洋派對等活動開跑，高雄人密切注意囉！

圖／高市府觀光局提供
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繼去年風箏節吸引超過20萬人次到旗津遊玩，2024「旗津風箏節」今年以「高雄熊的海洋派對」為主題，一口氣集結了鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物風箏，除了可看到超過百隻風箏齊飛的壯麗畫面，還有超大隻的30米鯨魚飛上海天一色的旗津天空中，更提供限量高雄熊風箏DIY彩繪及風箏施放體驗。

圖／高市府觀光局提供
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現場有高雄燈會黃色小鴨展演期間，最受小朋友喜愛的黃色球池華麗變身為戲水球池外，還有小朋友最歡迎的氣墊水樂園，更加碼延長開放至晚上8時，從下午2點到晚上8點，8座氣墊讓大人小孩瘋玩一整天。

圖／高市府觀光局提供
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觀光局表示，高雄暑假期間每週都有活動，由「壽山動物園—夏日動物季」及來自英國泰德現代美術館的「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」打頭陣，揭開暑期活動序幕。

．8/10、8/11 「夏日雄嗨ball ball節」在愛河河西路集結在地酒吧、餐酒館

．8/17、8/18 「大港閱冰」連續舉辦第三年，將在新濱· 駅前登場

圖／高市府觀光局提供
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．8/24、8/28 「台日大港水果祭」結合台日水果、青創市集與特色藝文表演，在高雄流行音樂中心海風廣場舉行

．8/17、8/25 「高雄海洋派對」在愛河灣舉行，各式船艇及水域遊憩體驗、親子互動內容

圖／高市府觀光局提供
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8月起有一系列吃喝玩樂等美食盛事，等著大家來高雄消暑一夏！

圖／高市府觀光局提供
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