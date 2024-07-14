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啟航囉！最懂台灣人的郵輪－名勝世界壹號 展開台灣母港航程

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郵輪名勝世界壹號。圖：名勝世界郵輪／提供
郵輪名勝世界壹號。圖：名勝世界郵輪／提供

名勝世界壹號郵輪7/12盛大啟航，啟航儀式嘉賓雲集。　圖：名勝世界郵輪／提供
名勝世界壹號郵輪7/12盛大啟航，啟航儀式嘉賓雲集。　圖：名勝世界郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假旅遊旺季來臨，豪華郵輪旅遊深受台灣人喜愛，搭乘人次位居亞洲排名第二高的「名勝世界壹號」7/12抵台，於基隆港盛大啟航，啟航儀式記者會嘉賓雲集一同見證重要時刻，同時今日也將展開3天2晚沖繩逍遙遊宮古島假期，執航基隆到日本的母港行程，暑期航程正式揭幕。

▲（左起）臺灣港務股份有限公司行政副總經理盧展猷與名勝世界郵輪總裁吳明發交換贈禮。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲（左起）臺灣港務股份有限公司行政副總經理盧展猷與名勝世界郵輪總裁吳明發交換贈禮。　圖：名勝世界郵輪／提供

名勝世界郵輪總裁吳明發表示：「2023年，名勝世界壹號領先市場，作為第一艘在疫情後來到台灣設立母港航次的郵輪，至今仍是疫情後唯一一個在台灣設立公司，自主運營的郵輪品牌，深耕台灣市場，展現重視與認真的態度。」

此外，名勝世界郵輪特別重視「品牌印象」與「接地氣」，為今年度台灣航程量身規劃最貼近台灣旅客需求的服務，在郵輪上的餐飲或服務，名勝世界郵輪不斷追求「在地化」，除了深化地方採購，在暑假航次中，農副產品的採購數字已超過1億元新台幣，有乘坐過名勝世界壹號的朋友們都知道，我們的餐點最適合台灣人的口味。我們是最多饕客認可的「舌尖上的郵輪」。

▲名勝世界郵輪總裁吳明發（左5）、副總裁徐牧柔（左4）與名勝世界郵輪台灣銷售代理商合影。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲名勝世界郵輪總裁吳明發（左5）、副總裁徐牧柔（左4）與名勝世界郵輪台灣銷售代理商合影。　圖：名勝世界郵輪／提供

為了迎接即將展開的台灣母港航季，名勝世界壹號準備了精彩紛呈的各項娛樂活動，滿足「分齡」需求。首次將大型演出轉場為派對，結合動畫與幻術，增加了海上藝術拍賣會，藝術家現場作畫和海上占星等特色活動。此外，也為孩童們準備了各種分齡互動遊戲，包括星空下的睡衣派對、「小小主廚」烹飪體驗等，在離船前一晚的「畢業典禮」，會是孩子們難忘的回憶。名勝世界壹號，真的很好玩！

▲名勝世界壹號世界級娛樂演出，今年表演節目也全面升級，有新派舞台劇、動畫幻術等精彩內容。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲名勝世界壹號世界級娛樂演出，今年表演節目也全面升級，有新派舞台劇、動畫幻術等精彩內容。　圖：名勝世界郵輪／提供

名勝世界壹號暑假航次，週五出發晚發午回，上班族不用請假。每周日出發，前往日本九州和沖繩，比市場上其他前往日本，同天數的郵輪航線「多玩一點」，5個晚上可以暢遊2個九州的城市和1個沖繩的城市。

好東西不怕比較，短短2個多月的時間，名勝世界壹號暑假航次幾乎全部完售，為了答謝台灣朋友們的支持，再次宣布增加秋季航次，延長名勝世界壹號在台灣的航季至9/22。分別為2晚、3晚從基隆到日本沖繩的石垣島和宮古島，或是4晚沖繩全覽的行程。

名勝世界郵輪是「名勝世界」的品牌延伸，橫跨四大洲，在八個國家開展業務，是一家擁有具亞洲傳統文化，並擁有超過50年酒店管理經驗的團隊。我們以專業與認真的態度，致力為大家創造美好的郵輪假期。

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基隆 沖繩 郵輪

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