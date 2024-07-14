啟航囉！最懂台灣人的郵輪－名勝世界壹號 展開台灣母港航程
【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假旅遊旺季來臨，豪華郵輪旅遊深受台灣人喜愛，搭乘人次位居亞洲排名第二高的「名勝世界壹號」7/12抵台，於基隆港盛大啟航，啟航儀式記者會嘉賓雲集一同見證重要時刻，同時今日也將展開3天2晚沖繩逍遙遊宮古島假期，執航基隆到日本的母港行程，暑期航程正式揭幕。
名勝世界郵輪總裁吳明發表示：「2023年，名勝世界壹號領先市場，作為第一艘在疫情後來到台灣設立母港航次的郵輪，至今仍是疫情後唯一一個在台灣設立公司，自主運營的郵輪品牌，深耕台灣市場，展現重視與認真的態度。」
此外，名勝世界郵輪特別重視「品牌印象」與「接地氣」，為今年度台灣航程量身規劃最貼近台灣旅客需求的服務，在郵輪上的餐飲或服務，名勝世界郵輪不斷追求「在地化」，除了深化地方採購，在暑假航次中，農副產品的採購數字已超過1億元新台幣，有乘坐過名勝世界壹號的朋友們都知道，我們的餐點最適合台灣人的口味。我們是最多饕客認可的「舌尖上的郵輪」。
為了迎接即將展開的台灣母港航季，名勝世界壹號準備了精彩紛呈的各項娛樂活動，滿足「分齡」需求。首次將大型演出轉場為派對，結合動畫與幻術，增加了海上藝術拍賣會，藝術家現場作畫和海上占星等特色活動。此外，也為孩童們準備了各種分齡互動遊戲，包括星空下的睡衣派對、「小小主廚」烹飪體驗等，在離船前一晚的「畢業典禮」，會是孩子們難忘的回憶。名勝世界壹號，真的很好玩！
名勝世界壹號暑假航次，週五出發晚發午回，上班族不用請假。每周日出發，前往日本九州和沖繩，比市場上其他前往日本，同天數的郵輪航線「多玩一點」，5個晚上可以暢遊2個九州的城市和1個沖繩的城市。
好東西不怕比較，短短2個多月的時間，名勝世界壹號暑假航次幾乎全部完售，為了答謝台灣朋友們的支持，再次宣布增加秋季航次，延長名勝世界壹號在台灣的航季至9/22。分別為2晚、3晚從基隆到日本沖繩的石垣島和宮古島，或是4晚沖繩全覽的行程。
名勝世界郵輪是「名勝世界」的品牌延伸，橫跨四大洲，在八個國家開展業務，是一家擁有具亞洲傳統文化，並擁有超過50年酒店管理經驗的團隊。我們以專業與認真的態度，致力為大家創造美好的郵輪假期。
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