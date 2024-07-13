就是這週末！經濟部「花蓮好物展」北車登場 饗宴魅力助花蓮店家振興

【旅奇傳媒/編輯部報導】經濟部商業發展署即日起至7/14，於台北車站1樓大廳舉辦「花蓮好物展」展售活動，集結80組花蓮夜市、商圈、街區等店家，展售花蓮風味美食與獨特物產，邀請民眾熱情參與。

▲品味花蓮，有夠精彩！夜市美饌、商圈魅力、洄瀾好禮、農業精選等，等你近距離體驗花蓮美好。 圖：經濟部商業發展署／提供

商業發展署蘇文玲署長表示，0403地震影響花蓮觀光、店家生意也受到影響，為提振花蓮店家買氣，經濟部攜手花蓮縣政府，將花蓮商圈夜市美食、特色伴手禮、手工藝品與農特產品帶到台北車站大廳，搭配消費折扣優惠，吸引民眾體驗花蓮獨特風味與文化，多來遊逛與消費。經濟部已持續投入多項資源協助花蓮振興，除本次的花蓮好物展外，自6月已與花蓮縣政府共同辦理「2024年花蓮購物節」，加碼逾百項獎品，支持在地經濟穩定發展，並於5月至7月推出東大門「好市加倍券」及8月推出「振興夜市券」，也將規劃推出點狀市集，期待透過一系列行銷活動推廣，助花蓮振興經濟一臂之力。

▲理想大地渡假飯店招牌蜂巢糕也可於「花蓮好物展」現場購得。 記者-林秀美／攝 ▲理想大地渡假飯店招牌蜂巢糕也可於「花蓮好物展」現場購得。 記者-林秀美／攝

花蓮好物展共分為「夜市美饌」、「商圈魅力」、「洄瀾好禮」、「農業精選」等四大展區，現場有道地的原民竹筒飯、最新流行的無刺白帶魚捲、花蓮最熱門的德國豬腳，也有涼爽的檸檬汁與雪花冰等風味餐飲；除了美食，還有花蓮縣餅、新味醬油、曾記麻糬、TOP 烘焙房鹽烤羅宋、邊邊角角原石文創、讚炭工房竹炭文創、糖夫人脆皮菠蘿蛋黃酥與理想大地渡假飯店招牌蜂巢糕等花蓮百大伴手禮優質店家。

▲「花蓮好物展」於本週末在台北車站登場。 圖：經濟部商業發展署／提供

三天活動中，除了邀請花蓮在地阿勒飛斯文化藝術團開幕表演外，現場也會邀請樂團、街頭藝人演出，展售期間店也推出多項促銷優惠活動、刺激買氣。同時，鼓勵民眾揪好友品味花蓮！只要打卡分享活動上傳FB或IG等社群平台，即可於服務台換取限量品味好物。此外，單筆消費滿100元可集1點，單日累積5點可兌換花蓮好物展50元現金抵用券，相關活動資訊可參考「商業署關心商業大小事」FB，歡迎民眾帶著輕鬆愉悅的心情，一同來品味花蓮，近距離體驗花蓮美好。

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