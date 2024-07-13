2024海峽兩岸台北夏季旅展在台北舉辦 7/12-15世貿一館盛大登場

安徽以「美好安徽迎客天下」帶來徽州古韻，成為兩岸旅展首個主賓省。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】7月12日上午，由海峽兩岸旅遊交流協會（以下簡稱「海旅會」）和台灣旅遊交流協會共同主辦的「2024海峽兩岸台北夏季旅展」（以下簡稱「兩岸旅展」）在台北開幕。海旅會台北辦事處、主賓省安徽及大陸各省（區、市）參展團代表及大陸航空企業代表，台灣旅遊交流協會、中華兩岸旅行協會、台灣旅行商業同業公會總會、台灣旅遊業品質保障協會等台灣重要旅遊公協會理事長出席開幕典禮。

▲海旅會攤位推出「跟著影視劇去旅行」，從熱播《我的阿勒泰》領略新疆四季晨昏美景。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處／提供

▲陸劇《我的阿勒泰》掀起新疆旅遊熱潮。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處／提供

本次兩岸旅展有大陸12個省（區、市）文化及旅遊部門及企業共155人前來參展，是疫後兩岸交流中大陸赴台灣最大規模的團組。兩岸旅展在台北世貿一館持續至7月15日，力求為台灣民眾更多的展現大陸文化與旅遊優勢疊加、深度融合的豐富樣貌。

大陸展區共設攤位75個並首設主賓省，安徽以「美好安徽迎客天下」之姿將2023兩岸旅行商大會舉辦地的熱度延續至台灣，成為兩岸旅展首個主賓省，黃梅戲的婉轉唱腔、非遺的精湛技藝以及地道的徽菜美食，營造出別緻的徽州古韻；黑龍江、江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、廣東、廣西、海南、重慶11個省（區、市）。

▲海旅會攤位漢服體驗區，可穿上中華傳統服飾體驗穿越風。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處／提供

分別以「北國好風光美在黑龍江」、「水韻江蘇﹒美麗古都魅力南京」、「詩畫浙江」、「海絲起點清新福建」、「為愛出發，獨戀江西」、「好客山東歡迎您」、「老家河南」、「活力廣東時尚灣區」、「桂林微度假 CHILL 遊一下」、「陽光海南度假天堂」、「你好，重慶！ 」為主題推廣本省文化和旅遊資源。海旅會攤位推出「跟著影視劇去旅行」，從時下熱播的《我的阿勒泰》中領略新疆四季晨昏的如畫美景；在漢服體驗區，可穿上中華傳統服飾，徠徉於《蘭亭序》的氣韻，穿越回文人墨客的曲水流觴。同時，邀請國航、東航、南航、川航、海航、山航、春秋、吉祥8家大陸航空企業參展。

▲穿上傳統服飾，在《蘭亭序》背景氣韻中感受文人墨客的曲水流觴。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處／提供

▲安徽省帶來列入第一批非遺名錄的黃梅戲演出。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處／提供

▲2024海峽兩岸台北夏季旅展-老家河南展攤。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處／提供

此外，多場各具特色的文旅推介會和文藝表演將在大陸展區的舞台區輪番登場。安徽省帶來列入第一批國家級非遺名錄的黃梅戲，將上演《夫妻雙雙把家還》《誰料皇榜中狀元》《夫妻觀賞》等精彩選段；福建省帶來了同樣是列入第一批國家級非遺名錄的京劇、高甲戲經典劇目選段和令人叫絕的提線木偶技藝展示，還可讓台灣民眾在展台感受蟳埔女獨特的鮮花頭飾「簪花圍」 。

「海峽兩岸台北夏季旅展」會自創辦以來，業已成為兩岸旅遊業界互通資訊、共享資源的重要平台，為深化兩岸旅遊交流合作發揮了積極作用。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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