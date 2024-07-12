搶優惠！ 2024台北夏季旅展「超值餐券+住宿券」 Buffet吃到飽買一送一、每人最低640元住飯店

台北國際夏季旅展於今(12)日登場，地點在世貿一館，展出至7/15止，搶攻暑假商機，許多星級飯店、餐廳推人氣餐券與優惠住宿活動。為大家匯集了各家飯店業者推出的優惠，包括雲朗、老爺和福容等知名飯店集團，都提供了現場及線上等超值旅展優惠，供民眾參考追起來！

◎雲朗觀光集團 (現場+線上旅展)

品文旅礁溪。圖／雲朗觀光集團提供

雲朗觀光集團推出聯合住宿券每張2,200元，可在集團旗下君品、雲品、翰品、兆品、品文旅使用，持券1張可2人入住翰品酒店新莊、高雄或兆品酒店嘉義基本房型，若是入住品文旅礁溪文漾家庭房需加價400元，一般是持券2～5張，可入住雲朗觀光集團其他飯店。

君品酒店餐廳。圖：雲朗觀光集團／提供

實體旅展攤位號碼：B925，於現場活動加碼：單筆滿額NT$18,000(不拆單)贈環保餐具4件組；單筆滿額NT$25,000(不拆單)贈雲寶寶乙隻；凡買雲品豪華套房住宿券，再加贈雲寶寶提袋，限量30份；刷台新信用卡單筆滿額NT$12,000贈「資生堂御藏入門體驗三件組」乙份，限量80份。

◎晶華酒店集團 (現場+線上旅展)

台北晶華酒店推「全家愛旅行」方案，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房每晚7,999元，入住期間再享栢麗廳自助式早餐及下午茶買一送一優惠。「晶采假期」方案則每房每晚4,999元起，優惠高達2.7折。

圖/晶華酒店提供

台北晶華酒店攤位編號為B725，推薦必買夏季旅展栢麗廳吃到飽餐券，平日早餐雙人優惠券旅展價:1,399元，買10張再加贈1張單人券；平日下午茶雙人優惠券旅展價:1,799元 買10張再加贈1張單人券；平日下午茶四人優惠券旅展價:3,299元，買10張再加贈1張雙人券；平日午餐雙人優惠券旅展價:2,599元，買10張再加贈1張單人券；平日午餐四人優惠券旅展價:4,699元，買10張再加贈1張雙人券。

台北晶華酒店栢麗廳。 圖：台北晶華酒店／提供

栢麗廳或泰市場假日午晚餐雙人優惠券旅展價:3,799元；泰市場平日午晚餐雙人優惠券旅展價:2,599元；平日午晚餐四人優惠券旅展價:4,699元。

故宮晶華吃到飽餐券平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券旅展價:2,299元 買10張再加贈1張單人券；平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券旅展價:3,999元 買10張再加贈1張雙人券。

圖/晶華酒店集團提供

捷絲旅推聯合住宿券每張3,000元，任選台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等全台七館入住。高雄中正館及花蓮中正館更祭出入住豪華四人房加贈自助式早餐四客的超值專案。

◎老爺酒店集團 (現場+線上旅展)

圖／北投老爺酒店提供

老爺酒店2,080元聯合餐飲券，買10張送1張、買20張送2張（以此類推），1張可享雙人(或以上)同行優惠、持券可以在台北老爺Le Café咖啡廳享用自助午餐或晚餐。北投老爺酒店「5,999元仲夏住宿券」入住景緻客房含早餐，再加贈雙人仲夏下午茶。台中大毅老爺行旅「3,099元FUN肆遊台中住宿券」，雙人入住加價900元還可升等風格套房。

美人湯溫泉。圖／礁溪老爺酒店提供

最優惠是台南老爺行旅主打五張一套的「13,440元行旅客房住宿套券」，平均雙人每晚只要2,688元起，8月底前再享「旺日不加價」。知本老爺酒店推出「9,900元四人玩台東住宿券」，再送館內消費抵用金2,000元。新竹老爺酒店推「3,099元風城迎夏住宿券」，持2張券即可入住四人豪華家庭客房，再加贈手作米粉課程兌換券體驗DIY樂趣。

知本老爺酒店。圖／老爺酒店集團提供

◎福容大飯店集團 (現場+線上旅展)

麗寶福容大飯店。圖／麗寶福容大飯店提供

福容大飯店集團「聯合住宿券」集結全台18家飯店推優惠，一套5張14,500元；買10送1，優惠價29,000元，平均一張2,636元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張更只要2,559元。其中使用一張即可入住集團旗下福容徠旅系列，包含林口店、水里店、高雄店、墾丁店，尤其四人同遊福容徠旅墾丁，每人每晚只要640元。

福容花蓮店。圖：福容大飯店／提供

福容會員現場購買成套商品可玩「享福夾夾樂」，有機會帶走價值2萬元的「環島任你遊」住宿券；展期四天，每天下午兩點於攤位準時推出福容住宿禮券1,000元大放送，每日限量50名。

◎天成飯店集團 (現場+線上旅展)

天成飯店集團推出平日聯合住宿券每張3,200元，憑一張券可入住台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢（假日也可）、天成文旅-華山町，可平日雙人入住，含1-2客早餐。另外還有自助餐、烤鴨、牛排、港點、泰式料理、餐酒館超值餐券：5.1折起。

圖／天成飯店集團提供

天成飯店集團旗下台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券乙套5張3,900元，下殺7.9折。

台北花園大酒店饗聚廚房。圖／天成飯店集團提供

◎台北美福大飯店

彩匯自助餐廳。圖／台北美福提供

台北美福美福大飯店，夏季旅展推薦必買彩匯自助吃到飽餐券，平日下午茶餐單人券10張8,800元；平日自助下午茶4人同行券，旅展價3,360元，每人840元起；平日午餐 單人券5張：6,900元、平日午餐 單人券10張：13,500元；平日晚餐 單人券5張：8,250元、平日晚餐 單人券10張：16,000元。

彩匯自助餐廳。圖／台北美福提供

◎圓山大飯店

圖／圓山大飯店提供

圓山大飯店聯合住宿通用券，每本5張，旅展特價16500元；圓山名廚晶饡任饗券，旅展價6600元；圓山牛排館雙人嚐鮮套餐券，旅展價2699元。

假日中式早午茶超值雙饗券。 圖：圓山大飯店／提供

2024台北國際夏季旅展

時間：7月12日至7月15日

地點：台北世貿一館

官方網站：2024第九屆台北國際夏季旅展