台北國際夏季旅展7/12登場 「嗨新北館」全館最低57折

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024台北國際夏季旅展」自7/12(五)起至7/15(一)於台北世貿一館登場，新北市政府觀光旅遊局 （簡稱觀傳局）偕同旅行業、旅宿業、觀光工廠及商圈業者共襄盛舉，「嗨新北館」業者祭出旅展超殺優惠，最低57折，邀請大家一起來嗨新北！

▲三峽擁有亞熱帶雨林植物寶窟及森林遊樂區等旅遊資源。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局楊宗珉局長表示，隨著暑假旺季到來，旅遊熱潮也逐漸湧現，新北山林與海洋的美景正熱情向民眾招手，不論是三峽的亞熱帶雨林、深澳的全台唯一海岸線鐵道自行車，或是北海岸及東北角的海濱消暑活動，夏季旅展嗨新北館都有滿滿優惠，例如大板根森林溫泉度假酒店雙人套房住宿券下殺57折、「北海潮與火」火舞表演專屬貴賓席位、經濟發展局旗下觀光工廠的「青春造一夏」4大優惠遊程，讓大家用最實惠的價格遊遍新北景緻。

▲新北巿政府觀光旅遊局吉祥物「小客」每日不定時現身嗨新北館與大家見面互動。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

為了迎合夏季親子旅遊市場，新北觀光工廠的旅展限定價格親民，聖瑪莉丹麥麵包莊園親子樂園兒童票券75折，卡滋爆米花、手信坊創意和菓子文化館、維格餅家鳳梨酥夢工場、阮的肉干、石門春金伴手禮、貢寮阿松商行、石碇許家麵線、三峽昌輝養蜂場、新北市嚴選伴手禮特莉莎，嗨新北館每攤都有優惠，消費滿百更可體驗限量DIY活動，包含製作個人專屬風格的糖霜餅乾、參與手工麵線塑形的甩拉放之樂，適合大小朋友同樂。「嗨新北館」帶來情緒高漲的舞台互動遊戲，神秘小禮只要正確答題或拼圖即可獲得，觀旅局吉祥物「小客」每日也會不定時現身「嗨新北館」與粉絲見面放送小禮，歡迎到「嗨新北館」把好康通通帶回家！

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