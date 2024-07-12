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暑假超人氣免費景點！ 2024故宮南院全台最長「120公尺水舞燈光秀」 展出場次地點、交通接駁一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／國立故宮博物院南部院區提供、Martin Chen授權
圖／國立故宮博物院南部院區提供、Martin Chen授權

最消暑的超人氣美景！ 暑假必追國立故宮博物院南部院區推出的水舞秀暨藝術裝置展演「水樂之夜」，是全台最長120公尺水舞秀，將故宮文物以雷射光雕出現於水幕上，讓觀眾沈浸式享受聲光動感的水舞秀，即日起至9/1，每周二至周日晚上6點至9點登場，快把握消暑美景衝了！

圖／Martin Chen授權
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2024故宮南院水舞秀「水樂之夜」以「富春山居圖」為構想，全長120公尺，居全台之冠，以山型浮空雷射水幕搭配十鼓擊樂團重新編寫名曲「憶想之門」，帶來夏夜視覺與聽覺的饗宴，於「至善湖」登場，來到現場就能免費欣賞超華麗的水舞演出。

圖／國立故宮博物院南部院區提供
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圖／國立故宮博物院南部院區提供
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圖／Martin Chen授權
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另外，湖面上2座藝術裝置，像在躲貓貓的「青花紋犧尊」與乘載故宮歷史記憶的3艘童趣紙船，象徵故宮對文化的傳承與對觀眾的祝福。

圖／Martin Chen授權
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暑假期間，週末假日在水岸舞台與嘉義縣政府合辦「嘉義民族音樂節」，有6場音樂饗宴，8/10七夕情人節另加碼主題音樂表演。

故宮南院園區全年不休園，於每天05:00-24:00開放。另配合晚上水舞展演活動，至9/1前，週二至週日遊客中心調整為09:00-21:00開放。院區有規劃免費的接駁車，協助大家從高鐵嘉義站抵達故宮南院，且配合水舞展演，接駁車延長行駛到晚上9點，歡迎民眾多加以利用。

圖／Martin Chen授權
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故宮南院水舞秀－水樂之夜

演出日期：113/6/28(五)－9/1(日)，週二至週日 (週一為固定維護日，不演出 )

夜間演出時間：18:00-21:00 (15分鐘1場)

演出地點：至善湖

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