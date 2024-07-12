快訊

113分科物理／試題與解答出爐！新綱實驗題終於出現 教師也喊燒腦

江坤俊陷性騷風波喊冤 鄭凱云發聲反擊：做錯事還不承認

鄭文燦涉貪疑自願交手機 檢方看到LINE對話「逮到串證小辮子」

粉嫩內裝曝光！台鐵最新觀光列車「山嵐」「海風」上路倒數 車上享受輕奢下午茶時光

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／國營臺灣鐵路股份有限公司臉書、圖／ 翻攝「臺灣鐵路 影音專區」
圖／國營臺灣鐵路股份有限公司臉書、圖／ 翻攝「臺灣鐵路 影音專區」

繼「鳴日號」觀光列車之後，台鐵最新觀光列車來囉～上個月就已悄悄在鐵路便當節現身的「山嵐號」、「海風號」粉嫩內裝曝光，預計最快9月可以上路，屆時車上更會提供餐食的服務，而且全台各地都有機會搭得到，讓出遊的民眾或是帶著外國朋友觀光都多了新的選擇！

圖／國營臺灣鐵路股份有限公司臉書
圖／國營臺灣鐵路股份有限公司臉書

圖／ 翻攝「臺灣鐵路 影音專區」
圖／ 翻攝「臺灣鐵路 影音專區」

台鐵最新的觀光列車「山嵐號」、「海風號」是以台灣最有特色的山、海景色為設計靈感，並以EMU500型電聯車改造的觀光列車，彰顯台灣山脈的綠和海水的藍、兩者交會的美景，採用淡綠和粉藍的色澤，滿滿親和力；其實在上個月在台北車站舉辦的「鐵路便當節」，就已經曝光過「山嵐號」、「海風號」的外觀，有列車造型的陶瓷便當盒；這次影片曝光了更多內部裝潢的細節，像是粉嫩柔和的絨布座位，落地窗讓採光更上一層，讓國內外旅客能飽覽山海美景，帶來更多觀光效益。

圖／ 翻攝「臺灣鐵路 影音專區」
圖／ 翻攝「臺灣鐵路 影音專區」

圖／國營臺灣鐵路股份有限公司臉書
圖／國營臺灣鐵路股份有限公司臉書

未來「山嵐號」、「海風號」上路後，車上也會推出下午茶等的餐食服務，目前列車規劃行駛時間約2、3小時，而且會更換行駛的路段，讓全台各地旅客都有機會搭到，計劃在9、10月間正式上路(訊息則以台鐵官方發布為主)，鐵道迷們記得列入今年的朝聖日程中！

圖／國營臺灣鐵路股份有限公司臉書
圖／國營臺灣鐵路股份有限公司臉書

圖／國營臺灣鐵路股份有限公司臉書
圖／國營臺灣鐵路股份有限公司臉書

編輯推薦

下午茶 便當 台鐵 美景 觀光

相關新聞

暑假超人氣免費景點！ 2024故宮南院全台最長「120公尺水舞燈光秀」 展出場次地點、交通接駁一次看

暑假必訪免費美景！ 2024故宮南院全台最長「120公尺水舞燈光秀」 超華麗夜間聲光饗宴至9／1

粉嫩內裝曝光！台鐵最新觀光列車「山嵐」「海風」上路倒數 車上享受輕奢下午茶時光

繼「鳴日號」觀光列車之後，台鐵最新觀光列車來囉～上個月就已悄悄在鐵路便當節現身的「山嵐號」、「海風號」粉嫩內裝曝光，預計最快9月可以上路，屆時車上更會提供餐食的服務，而且全台各地都有機會搭得到，讓出遊的民眾或是帶著外國朋友觀光都多了新的選擇！

住飯店、送萬元品牌外套！板橋凱撒父親月每晚3,250起

父親節即將到來，板橋凱撒大飯店於8月1日至8月31日推出住房餐飲活動，首推「爸」氣登場三天兩夜住房專案，攜手法國時尚戶外...

出國前要做什麼？精選出國必做的 8 件事，拍好證件照、做好美甲去旅行！

嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！寒暑假是出國最佳時機，你想好要去哪裡玩了嗎？但要離開家鄉幾天，勢必有許多要做出準備的事情，今天七分之二的探索就整理出出國前必做的準備，讓你能放心出國、盡興歸來！

避雷！暑假旺季出遊 「6家廢照、20家解散」這些旅行社不可選

【文・莊士賢】 隨著暑假旅遊旺季的來臨，許多家庭和個人規劃出遊計畫，面對旅行業的多樣選擇，確保自己的旅遊權益是消費者的首要課題。為此，觀光署依據「發展觀光條例」第43條，公布2024年1/1

星宇航空促銷來了！ 飛東京、大阪含稅價 只要1萬2千多元起

星宇航空促銷來了！ 飛東京、大阪含稅價 只要1萬2千多元起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。