粉嫩內裝曝光！台鐵最新觀光列車「山嵐」「海風」上路倒數 車上享受輕奢下午茶時光

嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！寒暑假是出國最佳時機，你想好要去哪裡玩了嗎？但要離開家鄉幾天，勢必有許多要做出準備的事情，今天七分之二的探索就整理出出國前必做的準備，讓你能放心出國、盡興歸來！

2024-07-12 08:00