粉嫩內裝曝光！台鐵最新觀光列車「山嵐」「海風」上路倒數 車上享受輕奢下午茶時光
繼「鳴日號」觀光列車之後，台鐵最新觀光列車來囉～上個月就已悄悄在鐵路便當節現身的「山嵐號」、「海風號」粉嫩內裝曝光，預計最快9月可以上路，屆時車上更會提供餐食的服務，而且全台各地都有機會搭得到，讓出遊的民眾或是帶著外國朋友觀光都多了新的選擇！
台鐵最新的觀光列車「山嵐號」、「海風號」是以台灣最有特色的山、海景色為設計靈感，並以EMU500型電聯車改造的觀光列車，彰顯台灣山脈的綠和海水的藍、兩者交會的美景，採用淡綠和粉藍的色澤，滿滿親和力；其實在上個月在台北車站舉辦的「鐵路便當節」，就已經曝光過「山嵐號」、「海風號」的外觀，有列車造型的陶瓷便當盒；這次影片曝光了更多內部裝潢的細節，像是粉嫩柔和的絨布座位，落地窗讓採光更上一層，讓國內外旅客能飽覽山海美景，帶來更多觀光效益。
未來「山嵐號」、「海風號」上路後，車上也會推出下午茶等的餐食服務，目前列車規劃行駛時間約2、3小時，而且會更換行駛的路段，讓全台各地旅客都有機會搭到，計劃在9、10月間正式上路(訊息則以台鐵官方發布為主)，鐵道迷們記得列入今年的朝聖日程中！
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