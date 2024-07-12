避雷！暑假旺季出遊 「6家廢照、20家解散」這些旅行社不可選

【文・莊士賢】 隨著暑假旅遊旺季的來臨，許多家庭和個人規劃出遊計畫，面對旅行業的多樣選擇，確保自己的旅遊權益是消費者的首要課題。為此，觀光署依據「發展觀光條例」第43條，公布2024年1/1

2024-07-12 06:27