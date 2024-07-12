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避雷！暑假旺季出遊 「6家廢照、20家解散」這些旅行社不可選

聯合新聞網／ TTN旅報
隨暑假旅遊旺季來臨，觀光署公布旅行業的營運狀況，有助消費者保障自身權益。（攝影＝莊士賢）
隨暑假旅遊旺季來臨，觀光署公布旅行業的營運狀況，有助消費者保障自身權益。（攝影＝莊士賢）

【文・莊士賢】

隨著暑假旅遊旺季的來臨，許多家庭和個人規劃出遊計畫，面對旅行業的多樣選擇，確保自己的旅遊權益是消費者的首要課題。為此，觀光署依據「發展觀光條例」第43條，公布2024年1/1~7/2期間旅行業的營運狀況，並提供若干重要的旅遊注意事項，有助消費者保障自身權益。

廢止執照：

根據觀光署的公告，以下6家旅行社因未依規定補繳旅行業保證金或未申報復業等原因，被依法廢止執照：

1：美加國際（台北市）

2：有錢真好（新北市）

3：哈樂（台北市）

4：威翔（彰化縣）

5：和撒那（新竹縣）

6：麗群（台南市）

申請解散：

有20家旅行社依法申請解散，包括：宇晴（澎湖縣）、三友（南投縣）、上選（台北市）、正泰（台北市）、環臺（台北市）、奇歐（彰化縣）、人人人力（雲林縣）、綠島蘭嶼（台東縣）、五七八三（高雄市）、六月（澎湖縣）、易票通旅遊網（台北市）、星錡（台北市）、樟宜首選（台北市）、南北通（台中市）、智慧遊（新竹縣）、中信（台北市）、豐穗四季（台北市）、好奇（嘉義市）、台揚國際（台中市）、六順（台北市），上述資訊也公告於觀光署觀光行政資訊網，供民眾查詢。

為確保旅客在暑期出遊期間的安全和順利，觀光署提醒消費者參加旅行社團體行程或購買國際機票及出國旅遊時，應注意一些事項，如選擇領有旅行業執照的合法旅行社，並確認洽辦者為旅行業相關從業人員，是保障旅遊安全的第一步。與旅行社簽訂旅遊契約前，應詳閱契約條款和行程內容，並了解旅行社的營運狀況。繳費時務必索取代收轉付收據，並確認旅行社已辦妥履約保證保險及投保責任保險。如發生糾紛，旅客可檢附相關收據和契約，向品保協會提出申訴。

延伸閱讀>>「福森號Formosensis」遊程 入住voco 走讀嘉義

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