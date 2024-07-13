華航夏季旅展啟動 優惠好禮驚喜連連 一起飛向世界的美好

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎暑假想去哪玩? 華航夏季線上旅展提前開跑，從7/10-7/30，旅客購買華航機票後並於官網登錄，就有機會抽中西雅圖或日本九州（福岡、熊本、鹿兒島任選一航點）的機票，還有機會獲得獨家限量客製手提行李箱和Uber乘車抵用券等豐厚好禮。

▲華航夏季線上旅展開跑，購買機票後登錄還有機會抽機票與行李箱等好禮。 圖：華航／提供

此次旅展全航線優惠最低82折起，包括7/14即將開航的西雅圖航線只需20,500元起，香港3,460元起、福岡7,661元起、舊金山20,327元起、倫敦28,112元起，以及澳洲墨爾本也只要21,125元起（以上票價皆為未稅最低價）。

華航這次也將參加7/12-7/15在世貿1館舉辦的夏季旅展（B610攤位）。現場購票即可參加電子刮刮樂，有機會得到平板電腦、福華大飯店餐券、momo 購物折價券、華航限量客製14吋手提行李箱及精美 LOGO 旅行小物等多樣好禮；購票就送洗護髮組、eSIM 多國免費使用券及韓國樂天免稅店10,000韓元折價券。使用華航與中國信託聯名卡單筆消費滿額可獲限量超商禮券，現場辦卡也將再加贈好禮；而期間刷台新信用卡滿額消費還可獲得限量大同電鍋回饋。

▲華航自12/3起至2025/2/16，台北至奧克蘭的航班每週增加至10班。 圖：shutterstock／來源

新增航班更便捷 讓旅行有更多選擇

華航7/14起每週五班直飛西雅圖，2024/12/3起至2025/2/16，台北飛往墨爾本航班新增每週五班延伸至奧克蘭的雙向服務，期間台北至奧克蘭的航班每週增加至10班，提供旅客更多便捷選擇。而新增航班皆使用 A350 廣體客機，提供豪華商務艙、豪華經濟艙和經濟艙服務，並搭配全新機上旅行包與降噪耳機，為旅客的飛行體驗帶來更多舒適的選擇。

空中美饌推陳出新 體驗飛向世界的美好

華航空中美饌每季皆更換新菜色，為旅客帶來精緻的機上餐飲體驗。區域線與米其林一星台北美福大飯店米香餐廳合作，推出「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理帶上高空；長程線與米其林三星餐廳頤宮合作，為全艙等旅客打造尊榮享受。於限定航班的商務艙旅客可品嚐法朋聯名甜點，全艙等的麵包更是與世界冠軍陳耀訓·麵包埠合作，除冠軍奶油麵包外，7月起再推出紅烏龍蜜桃麵包。

日本指定航線商務艙提供燈燈庵高空日式會席懷石料理，而素食旅客則可享用與米其林綠星陽明春天合作的素食料理。華航現在就邀您出發，一起體驗飛向世界的美好！

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