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星宇航空促銷來了！ 飛東京、大阪含稅價 只要1萬2千多元起

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖：星宇航空／提供
圖：星宇航空／提供

繼華航昨（10）日才宣告開賣夏季線上旅展全航線促銷82折優惠，緊接著，星宇航空也推出促銷活動了，飛國人最愛的日本線的東京大阪都開出比華航更低的價格，來回含稅價竟然最低只要1萬2千多元！

據旅遊達人「布萊N 機票達人」於臉書粉專分享星宇航空全航線促銷，「日本線的東京、大阪都開出比華航更低的價格，只需要台幣12k而已；東南亞航線的大亮點在峴港，來回只要8字頭；長程線的最大亮點就是舊金山了，24k整就可以來回了。」

圖／翻攝星宇航空官網
圖／翻攝星宇航空官網

經由上星宇航空官網實際測試後，飛東京來回機票含稅價約落在12,365元起，優惠票期大約暑假過後9月初就有機會遇上，因為星宇航空機票價位採浮動機制，每日票價都有可能變動調整。

布萊N也補充提到，星宇每次推促銷一開始優惠票都放的極少，之後才會慢慢放票，所以建議這兩三天有空都可以刷官網找票。同步點出由台北出發含稅價「推薦」的目的地有：

東京-TWD12,365(推)

大阪-TWD12,418(推)

宿霧-TWD6,403(推)

曼谷-TWD8,752(推)

檳城-TWD9,774(推)

峴港-TWD8,809(大推)

香港-TWD6,516(推)

澳門-TWD6,438(推)

胡志明-TWD7,108(推)

新加坡-TWD9,919(推)

西雅圖-TWD27,488(推)

舊金山-TWD24,092(大推)

圖／翻攝布萊N 機票達人臉書粉專
圖／翻攝布萊N 機票達人臉書粉專

另外，華航夏季線上旅展開跑優惠至7/30，此次旅展全航線優惠最低8.2折起，包括7/14即將開航的西雅圖航線只需來回含稅27,539元起，而且旅客購買華航機票後並於官網登錄，就有機會抽中西雅圖或日本九州(福岡、熊本、鹿兒島任選一航點)機票等多項好禮。

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