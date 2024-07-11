夏季山林避暑 北投麗禧推出悠然舒心住房專案

北投麗禧每間客房均有15坪以上空間，並設有私人寬敞陽台可擁抱翠綠山景。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

時序入夏，避暑就來北投，感受陽明山微風輕撫的暢快舒適。北投麗禧溫泉酒店即日起推出「悠然舒心一泊一食」住房專案，雙人入住14,000元起，在萬頃山林的翠綠涼爽中深呼吸，獨享房內冷熱池洗去煩憂。早晨享用「麗禧晨之光臺式早餐」套餐，以臺灣最經典的「肉燥米糕」搭配香煎鮭魚，營養均衡菜品提供一整天的活力來源。偏好西式口味的賓客，可選擇西式早餐，包含主廚手作現烤麵包，搭配香料雞腿排及煙燻鮭魚生菜沙拉等豐富菜品，喚起一天活力。

客房內皆提供以觀音石打造之冷熱溫泉池，可在房內享受私人泡湯時光。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

走進翠綠環繞的北投麗禧，入住15坪以上寬敞舒適客房，每間客房都備有私人陽台及觀音石打造的冷熱泡湯池，在房內就可享受白磺泉療癒。北投麗禧承接來自大磺嘴的第一口純淨白磺溫泉，豐富的礦物質在泉水中呈現出乳白色，被稱作「牛奶湯」，浸泡後肌膚柔軟細嫩，房客也可至挑高9米的露天風呂，享受溫泉池、石板浴及烤箱等舒適休憩空間，或是選擇夏季最受歡迎的百坪戶外風呂與清涼泳池，浸入泉水中，釋放悶熱與不適。

入住隔日享用「麗禧晨之光臺式早餐」，以豐富營養菜品注入一天滿滿的活力。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

早晨在翠綠美景環抱下享用「麗禧晨之光臺式早餐」，以最「臺」的古早味肉燥米糕為主食，呈現經典臺灣味早餐，肉燥米糕可搭配臺灣在地辣椒醬增添香氣；主廚更巧妙地將街頭巷尾時常出現的小吃「白菜滷」，加入富有膠原蛋白的花膠，呈現獨特的傳統風味。臺式早餐搭配細緻鮮嫩的香煎鮭魚及三款季節小菜，以及麗禧點心主廚手工特製綠豆糕。喜愛西方飲食文化的賓客可選擇西式早餐，主廚獻上特製香料雞腿排，肉質鮮嫩展現多層次的豐富香氣；蔬菜更是不可或缺的活力來源，以鮮美生菜搭配煙燻鮭魚，補充蛋白質及維生素，另有主廚手作現烤麵包，讓早晨從均衡營養開始。

「麗禧晨之光西式早餐」包含主廚手作現烤麵包，搭配香料雞腿排及煙燻鮭魚生菜沙拉等豐富菜品。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

夏至後天氣潮濕悶熱，避暑不必遠赴國外，搭乘捷運即可抵達離市區最近的北投度假，感受綠意環抱的美景及溫泉美湯。北投麗禧即日起推出「悠然舒心一泊一食」住房專案，雙人入住14,000元起，享受舒適客房，體驗白磺泉療癒，或是徜徉百坪戶外風呂與泳池，隔日早晨享用「麗禧晨之光早餐」，以豐富營養喚起一天活力。

詳請及預訂可洽詢北投麗禧溫泉酒店：02-2898-8888。