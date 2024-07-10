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午後雷雨狂炸！松山機場航班起降受影響 立榮航班外海「花式繞8圈」
受到午後雷雨影響，松山機場今天下午一度暫停地面作業，影響航班15架次，其中立榮航空從廈門飛往台北松機航班就在外海繞8圈後才降落，延誤超過半小時。
受到雷雨影響，松山機場今天下午1時35分暫停地面作業，下午2時30分才恢復，部分航班因此延誤，根據交通部民航局統計，共影響15架次。
臉書粉絲專頁台灣颱風論壇貼出立榮航班今天下午從廈門飛往松山的航班軌跡圖，顯示受到雷雨影響該航班就在竹苗外海花式繞圈等待條件許可降落。
根據松山機場官網，立榮航空B7512廈門飛松山航班，表定下午2時5分抵達，實際抵達時間為下午2時40分，延誤超過半小時。
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