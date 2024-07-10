來去北投小旅行！ 「2024北投夏日魔法節」快閃至7/28　5大特色裝置打卡、假日奇幻市集、5路線在地導覽小旅行

7月一起來去北投小旅行！ 每年夏天都有新意的「2024北投夏日魔法節」，即起快閃至7/28止，今年以「酒家菜與那卡西」復古主題主軸，由北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場、地熱谷等場域聯合辦理，結合在地元素打造5處特色打卡裝置，每到週末例假日都有吸睛表演展出，還有好逛好買的奇幻市集、好玩的手作DIY，更重要的是消費打卡還有機會抽中好禮帶回家！

圖/北市商業處提供

．北投夏日魔法節5大特色裝置 打卡掃碼抽好禮

北投夏日魔法主燈，由藝術家以北投元素打造溫泉魔法師降臨打造，串連多處環境燈飾，營造整體北投夜間遊逛魔幻氛圍。5大特色打卡裝置物，活動期間每天晚上7時至9時，每15分鐘播放那卡西音樂與煙霧燈光秀。

此外，活動期間加入「2024北投夏日魔法節」LINE官方帳號，於各裝置物現場告示牌掃描專屬QRcode，即皆可獲點，集滿3點即可於LINE官方帳號抽獎1次，造訪走遍5大特色打卡集滿5點，可抽獎2次，有機會抽中SAMSUNG S24、泡湯券、住宿券等好禮物。

◎夏日魔法-溫泉魔法師降臨

📍北投公園(噴水池)

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◎夏日魔法-幸福溫泉

📍新北投捷運站出口

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◎夏日魔法-幸福來鈴

📍七星公園(新北投捷運站前)

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◎夏日魔法-團團圓圓

📍北投公園(荷花池)

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◎夏日魔法-煽來好幸運

📍北投公園(圖書館對面)

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◎環境燈飾-浪漫星球、星空祝福、奇幻森林、點點螢火蟲

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．週末例假日展演：音樂饗宴、奇幻市集、DIY手作、北投小旅行

七星公園例假日的下午3時至8時，有不同主題、豐富多彩的活動，7/13至7/14【親子冒險島】有親子音樂會、夢幻泡泡秀、動物冒險島氣墊、momo親子台帶動唱及天馬戲創作劇團演出；7/20至7/21【親子魔法樂園】，有魔法充氣城堡，由魔術達人秀、海波兒童劇團帶來精彩的演出；7/27至7/28【夏日好聲音派對】則推出「再現那卡西 北投好聲音」歌唱大賽，滿足不同年齡層的民眾，適合親子家庭週末同遊。

七星公園奇幻市集攤位於假日的下午4時至7時舉行，同步推出共32場次手作DIY(16:00-16:30、17:00-17:30、18:00-18:30、19:00-19:30)，如7/13至7/14「魔法沙畫」、7/20至7/21「彩繪魔法陀螺」、7/27至7/28「魔法溫泉粉」，各個繽紛有趣的活動採現場至服務台報名，民眾於現場拍照打卡上傳社群即可免費參與，每天共有4場次、每場次限定20人，先搶先贏，額滿為止。

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每週末的下午3時30分，與北投在地朱孝慈老師導覽團隊合作舉辦5條路線、共10場次的「北投在地小旅行」，結合文化局景點，推出多條熱門經典路線，讓民眾透過不同視角體驗不一樣有悠久歷史特色的北投。

．百間在地特約超值店家 周邊場館延長營業至晚間8點

除了好吃好玩外，也祭出消費滿額抽獎，民眾活動期間至特約店家消費，單筆消費滿新臺幣300元即可獲得1張抽獎券，滿600元可獲得2張(以此類推)，單筆消費最高可獲得5張抽獎券，有機會抽中iPhone15 Pro及泡湯券等多項好禮！

另，活動期間週邊各場館更配合於週六、週日，延長營業時間至晚間8點，如新北投車站、凱達格蘭文化館、臺北市立圖書館北投分館、北投溫泉博物館等文化館舍及地熱谷，民眾於欣賞表演及燈飾後，還能至周邊遊逛。