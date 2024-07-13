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旅展特惠19,900元！ 7/31出發濟州島海景咖啡、嚕嚕米樂園、小馬燈塔 一網打盡韓劇＋網美景點

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美麗的牛島，曾是孫藝珍、宋承憲拍攝《夏日香氣》的地點。　圖：東南旅遊／提供
美麗的牛島，曾是孫藝珍、宋承憲拍攝《夏日香氣》的地點。　圖：東南旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】經歷過強檔韓劇《我的藍調時光》、《歡迎回到三達里》的熱播，韓國濟州島的溫馨人情、可愛風景，與天寬地闊的美麗海洋，更為深植人心！東南旅遊特別推出限量15席「【濟州藍調時光】二晚市區、牛島珊瑚海、透明皮艇、超萌嚕嚕米樂園5日」的遊程，在7/31出發，不進人蔘保肝購物、不上攝像師，只要23,900元的驚喜價，台北旅展現場（攤位號碼D區535）更推出限時19,900元的驚爆價！就是要讓遊客以超高CP值體驗濟州島的美好風土與人情。

▲7/31出發可享三好禮，包括每房一份 KAKAO 盥洗包。　圖：東南旅遊／提供
▲7/31出發可享三好禮，包括每房一份 KAKAO 盥洗包。　圖：東南旅遊／提供

此外，7/31出發還加碼贈送「精選三好禮」！好禮1，每房一份限量 KAKAO 盥洗包；好禮2，每人一張5G網卡，盡興上傳美圖，分享歡樂旅程給親朋好友；好禮3，牛島特色花生冰淇淋

▲「山茶花之丘」在7至8月份之間盛開的繡球花。　圖：東南旅遊／提供
▲「山茶花之丘」在7至8月份之間盛開的繡球花。　圖：東南旅遊／提供

徜徉繡球花海　體驗透明獨木舟

為了讓遊客留下最美好的濟州島印象，行程特別升等2晚市區飯店、前往「山茶花之丘」觀賞季節性花卉繡球花，在花海中拍美圖，感受海風吹拂、花朵盛開的浪漫。

▲有趣又新奇的透明獨木舟，讓遊客們玩得笑聲連連。　圖：東南旅遊／提供
▲有趣又新奇的透明獨木舟，讓遊客們玩得笑聲連連。　圖：東南旅遊／提供

也前往夏季限定的牛島，這裡曾是孫藝珍、宋承憲拍攝《夏日香氣》的場景，在媲美馬爾地夫的動人海灘「月汀里」進行刺激、有趣又新奇的透明獨木舟之旅，讓人流連忘返。

▲行程加贈牛島特色花生冰淇淋。　圖：東南旅遊／提供
▲行程加贈牛島特色花生冰淇淋。　圖：東南旅遊／提供

在牛島除了暢快的海上活動，東南旅遊也安排特別加贈每人一支「牛島特色花生冰淇淋（如遇牛島風大無法登島則改為濟州島雞蛋糕）」，以香氣十足的牛島花生磨成粉，灑在冰淇淋上，嗅覺和味覺都是滿滿花生香，值得一嘗！此外，特別造訪濟州春日咖啡廳，位於濟州島涯月海邊的咖啡街，是近期島上最熱門的咖啡館之一，因韓劇《心情好又暖》而大紅，窗景即等於海景的遼闊，和純樸的藝術氣息，令到訪的遊客享受chill好心情。

嚕嚕米樂園、小馬燈塔　讓人「童」心大悅

▲Moomin Land 嚕嚕米樂園的可愛場景，讓人情不自禁拍攝超多美圖。　圖：東南旅遊／提供
▲Moomin Land 嚕嚕米樂園的可愛場景，讓人情不自禁拍攝超多美圖。　圖：東南旅遊／提供

全球第三個「Moomin Land 嚕嚕米樂園」就在濟州島，當然不能錯過！「Moomin Valley」將故事場景重現，有經典的藍色海邊小屋、橋上的嚕嚕米、河邊露營的史力奇，暖心可愛又療癒。

而濟州島的經典地標，也納入行程中，包括2007年為聯合國教科文組織 UNESCO 指定為世界自然遺產的「城山日出峰」；完整保留韓國傳統的「城邑民俗村」，遊客可在此藉由民屋、鄉校、城址、鄉土食品、民間工藝等，了解昔時生活的樣貌；欣賞海上景觀的龍頭岩、龍淵吊橋，以及從涯月港到郭支海水浴場的漢潭散步，都令人感到心曠神怡。此外，也前往拍攝《非常律師禹英禑》的濟州島觀音寺，進行古老且富含歷史之重要宗教巡禮。

▲梨湖紅白馬燈塔的小馬造型，令人驚艷。　圖：東南旅遊／提供
▲梨湖紅白馬燈塔的小馬造型，令人驚艷。　圖：東南旅遊／提供

還有女孩們最愛的道頭洞彩虹海岸，綿延的馬卡龍彩色磚型牆，以遼闊湛藍的大海為背景，是濟州島熱門的拍照打卡景點！梨湖紅白馬燈塔，有極為可愛的小馬造型，是濟州島獨特的地標。

▲豐盛鮮美的濟州海鮮鍋。　圖：東南旅遊／提供
▲豐盛鮮美的濟州海鮮鍋。　圖：東南旅遊／提供

而來到濟州島，絕不能錯過的必吃美食，包括無敵海景韓式烤肉吃到飽、三代會館～豬肉湯麵加餃子、人蔘雞、馬鈴薯燉豬骨鍋、海陸雙饗～豬肉魷魚壽喜燒、傳統韓式青花魚，以及澎湃的濟州海鮮鍋，魷魚、花蟹、貝類、蝦的鮮美精華，令人胃口大開，豐富精采的景點、體驗與美食，都在7/31出發的「【濟州藍調時光】二晚市區、牛島珊瑚海、透明皮艇、超萌嚕嚕米樂園5日」行程中，限量上架，把握一網打盡濟州島必去、必玩景點的好機會。

▲去到首爾《淚之女王》拍攝地The Hyundai Seoul，會讓Threads社群平台上的網友們羨慕不已！　圖：東南旅遊／提供
▲去到首爾《淚之女王》拍攝地The Hyundai Seoul，會讓Threads社群平台上的網友們羨慕不已！　圖：東南旅遊／提供

此外，更可把握中秋節期間的9/13、9/14 出發旅行！超低價21,888元令人心動，不進人蔘保肝、早去晚回，且贈送網卡的超值旅程，可參考「【繽紛韓國】升等明洞、愛寶四季精靈、星光庭院、變裝遊古宮、現代百貨5日」，前往五彩星光村、小法國村、星空圖書館，還有韓劇《淚之女王》拍攝地 The Hyundai Seoul，快呼叫閨密，來趟最時髦的首爾之旅！

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冰淇淋 咖啡廳 濟州島

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