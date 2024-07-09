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找到了！ 男神「金秀賢樹」成台北新聖地 百人狂刷好評打卡朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝google map、記者季相儒／攝影
圖／翻攝google map、記者季相儒／攝影

南韓男神金秀賢今年憑藉著韓劇《淚之女王》攀上事業高峰，日前來台掀起一陣追星熱潮，他的一舉一動也備受到關注，有網友認出金秀賢來台期間所經過的路樹，並直接將此地標在Google地圖上命名為「金秀賢樹」並狂刷好評，瞬間成為粉絲們的打卡聖地。

圖／翻攝google map
圖／翻攝google map

金秀賢6日來台在林口舉行見面會《EYES ON YOU》，更是吸引上千名粉絲到場支持，並於7日下午搭機返韓。來台期間他也不忘在泡泡（bubble，付費聊天軟體）上傳許多在台拍攝的照片，其中一張在台北與大樹的合照，被眼尖粉絲認出樹的精確位置，就在美堤河濱公園附近，並在Google Maps上取名為「金秀賢樹 나무」，最新被更名為金秀賢樹(Kim Soo Hyun 김수현)。

圖／翻攝google map
圖／翻攝google map

「金秀賢樹」這個打卡點立即吸引眾多網友前來朝聖，正確位置位在台北市中山區的美堤河濱公園附近，截至目前為止，在Google Map上評論更是迅速累計超過百則評論，粉絲們狂刷好評並留言「這是一棵好樹」、「被寵幸的樹」、「都教授去過給五顆星」、「秀賢來過，沒有十顆星可以給嗎？」、「世界知名巨星金秀賢認證的高品質神木」。

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