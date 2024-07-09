快訊

行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

迅速補上700萬！鄭文燦神情嚴肅快速離去 檢方再提抗告

在室內抽電子菸引爆韓網怒火 Jennie道歉：會親自向工作人員致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開心消費抽機票！ 「華航eMALL」直飛西雅圖、「星宇x史努比」抽亞洲4航線、王品年中慶「陶板屋」加碼沖繩來回

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

消費滿額試手氣！ 為大家推薦幾處可以開心消費還能夠加碼抽中機票的好去處，華航eMALL滿1,680元抽直飛西雅圖來回機票；史努比快閃店消費滿1,500元，有機會抽中星宇航空亞洲4航線經濟艙單人來回機票；王品旗下陶板屋推沖繩新菜，且累計2次消費600元以上有機會抽沖繩來回機票！

．華航eMALL-抽直飛西雅圖機票

中華航空eMALL特別推薦華航商務艙綜合纖果禮盒、全新3.0款式Rebirth 輕旅包。圖／華航提供
中華航空eMALL特別推薦華航商務艙綜合纖果禮盒、全新3.0款式Rebirth 輕旅包。圖／華航提供

中華航空eMALL商城現正舉辦 「來華航eMALL一夏 滿額抽機票 送你出國遊」暑期優惠活動，自即日起至8月31日止，凡單筆訂單結帳金額滿1,680元，即可獲得乙次機票抽獎資格，有機會抱走華航直飛西雅圖來回機票大獎。

．星宇航空x史努比快閃店-抽亞洲4航線機票

圖／翻攝Yoyogi Peanuts - Apparel for Adults臉書
圖／翻攝Yoyogi Peanuts - Apparel for Adults臉書

不用出國就能買到史努比聯名商品，即日起至9/15，特別於台北華山文創園區打造「史努比 × 星宇航空期間限定快閃店」，活動期間消費滿1500元，有機會抽星宇航空亞洲航線經濟艙單人來回機票(不含稅費及附加費)，本次抽獎將依熱門航點為日本、泰國、港澳、馬來西亞，隨機分為4個波段之不同抽獎券抽獎，每條航點抽兩名，每波抽獎券限量2000張，送完為止。

圖／翻攝Yoyogi Peanuts - Apparel for Adults臉書
圖／翻攝Yoyogi Peanuts - Apparel for Adults臉書

第一波段為6/25 10：00至7/15 19:30，於7/16抽獎；第二波段為7/16 10：00至8/5 19:30，於8/6抽獎；第三波段為8/6 10：00至8/26 19:30，於8/27抽獎；第四波段為8/27 10：00至9/9 19:30，於9/10抽獎。

．王品集團年中慶-陶板屋抽沖繩來回機票

陶板屋沖繩新菜。圖／王品集團
陶板屋沖繩新菜。圖／王品集團

王品集團推出夏日年中慶，陶板屋以沖繩為靈感推出4道新菜色為沖繩旨味海鮮湯、黑糖醬燒豚排、鮮烤名物海陸雙拼與黑糖琥珀冰淇淋，7月底前，憑活動畫面消費2客套餐，再招待「旨味海味檸檬扇貝」1份。此外，王品瘋美食會員即日起至8月底，在陶板屋累積2次消費，且每次結帳金額達600元以上，就有機會抽中沖繩來回機票1張。

初瓦。圖／王品集團
初瓦。圖／王品集團

另外，穿戴銀色服飾或配件到初瓦韓式料理消費任一款多人套餐，菜色可免費升級為「社長請客牛小排」，並於7月底前，可在在初瓦LINE官方帳號即可領取內用消費「滿千折百」活動優惠，藝奇和牛岩板燒則是祭出消費滿1500元即送「300元消費抵用券」。

編輯推薦

史努比 機票 王品 華航

相關新聞

找到了！ 男神「金秀賢樹」成台北新聖地 百人狂刷好評打卡朝聖

找到了！ 「金秀賢樹」成台北新聖地 百人狂刷好評打卡朝聖

開心消費抽機票！ 「華航eMALL」直飛西雅圖、「星宇x史努比」抽亞洲4航線、王品年中慶「陶板屋」加碼沖繩來回

開心消費抽機票！ 「華航eMALL」直飛西雅圖、「星宇x史努比」抽亞洲4國家、王品年中慶「陶板屋」加碼沖繩來回

國際領隊帶團完全分享 – 9樣小狀況處理篇

國外常常會發生很多危機的狀況，飛機航班、飯店有鬼、餐食太差，各式各樣的問題寫上個十幾篇也寫不完，領隊本處理事情的能力及態度是最重要，所有的問題能夠在現場處理完畢，避免將問題帶回國內，這是領隊最重要的工作之一，一但問題回到國內，有任何的解釋客人都不會接受，旅行社也對於領隊處理能力無法認同。...

友善賞鯨！親子出遊與鯨豚共舞，台灣友善賞鯨懶人包

台灣四面環海，擁有豐富的海洋生態資源，是賞鯨活動的絕佳地點。貪玩友善賞鯨活動不僅提供遊客近距離觀賞鯨豚的機會，更強調環保和保育意識。遊客不僅能親眼目睹鯨豚在海面上優雅躍動，還能感受海洋的無邊魅力。台灣友善賞鯨活動是一場與自然親密接觸的旅程，適合親子和情侶出遊，留下難忘的海洋回憶。讓我們共同珍惜並守護這片美麗的海域，成為海洋保育的一份子！

是心動的感覺！衝台東就對了 「鐵花燈之祭第二季」加急登場 同框必拍「巨型太空人、6米高大月球」好療癒

暑假台東行！好評返場，2024「台東鐵花燈之祭」第二季正式開跑，超人氣「巨型太空人與月球」聯動夢幻到不行，還有「5大展區」持續展出至9/30，還有眾所矚目的「國際熱氣球嘉年華」，一整個FUN玩嗨不停！

親子入住六福萬怡「送貝兒絲樂園全台8館通用門票」！翌日再爽吃Buffet早餐

為搶攻暑假親子出遊商機，台北六福萬怡酒店與室內親子遊樂園「貝兒絲樂園」合作推出「FUN Bears親子住房專案」。入住此專案的家庭將獲贈貝兒絲樂園全台八館通用門票，翌日享自助早餐及免費加床服務，三人成行售價6,299元起，每人每晚僅需2,100元。讓家長和孩子們在炎熱夏季盡情享受親子時光，趕快訂起來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。