開心消費抽機票！ 「華航eMALL」直飛西雅圖、「星宇x史努比」抽亞洲4航線、王品年中慶「陶板屋」加碼沖繩來回

消費滿額試手氣！ 為大家推薦幾處可以開心消費還能夠加碼抽中機票的好去處，華航eMALL滿1,680元抽直飛西雅圖來回機票；史努比快閃店消費滿1,500元，有機會抽中星宇航空亞洲4航線經濟艙單人來回機票；王品旗下陶板屋推沖繩新菜，且累計2次消費600元以上有機會抽沖繩來回機票！

．華航eMALL-抽直飛西雅圖機票

中華航空eMALL特別推薦華航商務艙綜合纖果禮盒、全新3.0款式Rebirth 輕旅包。圖／華航提供

中華航空eMALL商城現正舉辦 「來華航eMALL一夏 滿額抽機票 送你出國遊」暑期優惠活動，自即日起至8月31日止，凡單筆訂單結帳金額滿1,680元，即可獲得乙次機票抽獎資格，有機會抱走華航直飛西雅圖來回機票大獎。

．星宇航空x史努比快閃店-抽亞洲4航線機票

圖／翻攝Yoyogi Peanuts - Apparel for Adults臉書

不用出國就能買到史努比聯名商品，即日起至9/15，特別於台北華山文創園區打造「史努比 × 星宇航空期間限定快閃店」，活動期間消費滿1500元，有機會抽星宇航空亞洲航線經濟艙單人來回機票(不含稅費及附加費)，本次抽獎將依熱門航點為日本、泰國、港澳、馬來西亞，隨機分為4個波段之不同抽獎券抽獎，每條航點抽兩名，每波抽獎券限量2000張，送完為止。

圖／翻攝Yoyogi Peanuts - Apparel for Adults臉書

第一波段為6/25 10：00至7/15 19:30，於7/16抽獎；第二波段為7/16 10：00至8/5 19:30，於8/6抽獎；第三波段為8/6 10：00至8/26 19:30，於8/27抽獎；第四波段為8/27 10：00至9/9 19:30，於9/10抽獎。

．王品集團年中慶-陶板屋抽沖繩來回機票

陶板屋沖繩新菜。圖／王品集團

王品集團推出夏日年中慶，陶板屋以沖繩為靈感推出4道新菜色為沖繩旨味海鮮湯、黑糖醬燒豚排、鮮烤名物海陸雙拼與黑糖琥珀冰淇淋，7月底前，憑活動畫面消費2客套餐，再招待「旨味海味檸檬扇貝」1份。此外，王品瘋美食會員即日起至8月底，在陶板屋累積2次消費，且每次結帳金額達600元以上，就有機會抽中沖繩來回機票1張。

初瓦。圖／王品集團

另外，穿戴銀色服飾或配件到初瓦韓式料理消費任一款多人套餐，菜色可免費升級為「社長請客牛小排」，並於7月底前，可在在初瓦LINE官方帳號即可領取內用消費「滿千折百」活動優惠，藝奇和牛岩板燒則是祭出消費滿1500元即送「300元消費抵用券」。