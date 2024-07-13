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暑假大家都去哪裡玩？泰國、越南僅次日本、南韓 成為台灣人心中熱愛的旅遊地點

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越南是今年出國旅遊的黑馬，自然美景、文化體驗與旅程結合的火花深深吸引旅客。　圖：Agoda／提供
越南是今年出國旅遊的黑馬，自然美景、文化體驗與旅程結合的火花深深吸引旅客。　圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假到來，科技旅遊平台 Agoda 透過平台數據發現台灣人於平台搜尋國外住宿的搜尋量增加了40%，台灣旅客對於即將到來的暑假想必已經迫不及待準備出遊！

▲科技旅遊平台揭露台灣旅客暑假出遊排行，東南亞國家的排名大幅上升。　圖：Agoda／提供
▲科技旅遊平台揭露台灣旅客暑假出遊排行，東南亞國家的排名大幅上升。　圖：Agoda／提供

日本、韓國雖然仍深受台灣旅客歡迎，但今年發現泰國、越南、香港、新加坡和馬來西亞排名大幅上升，成為海外旅遊熱門目的地。台灣旅客探索更多元的假期體驗，東南亞融合海灘和異國文化的特點吸引了越來越多的關注。

▲泰國僅次日本及南韓，成為台灣人心中熱愛的旅遊勝地。　圖：Agoda／提供
▲泰國僅次日本及南韓，成為台灣人心中熱愛的旅遊勝地。　圖：Agoda／提供

Agoda 台灣總經理齊彥喆表示，「很高興看到台灣旅客對熟悉地區以外的國家越來越感興趣，在日本和韓國深受喜愛的同時，泰國和越南等地的自然美景、文化體驗與旅程結合的火花也深深吸引旅客。Agoda 期盼可以協助旅客找到經濟實惠的住宿、航班與活動，帶給他們一個難以忘懷的暑假。」為了滿足旅客的熱切期待，Agoda 提供全球超過4百萬個渡假住宿、13多萬條航線及30萬種以上的活動供旅客在理想的目的地享受。從都市飯店到海灘別墅甚至是文化渡假勝地，Agoda 的平台讓旅客可以優惠的價格輕鬆挑選並預訂專屬的夏日出走旅程。

※ 此項調查針對台灣人2024年度的6/29-8/28旅遊計畫的目的地，於2024/5/1-5/24 Agoda平台進行結果統計。

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