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2024台北國際夏季旅展7月12日登場 觀光署推最新國旅資訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
2024台北國際夏季旅展將於7月12日至15日登場。圖／聯合報系資料照
2024台北國際夏季旅展將於7月12日至15日登場。圖／聯合報系資料照

交通部觀光署9日指出，「2024台北國際夏季旅展」將於7月12日至15日一連4天於台北世貿一館盛大展開，交通部觀光署以「台灣環島樂遊年」並搭配台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」作為展館主題，推廣台灣好行、台灣觀巴及Taiwan PASS-台鐵版的優惠方案，以及台灣仲夏節及微笑南灣知性之旅等主題旅遊，還有集結全台各地景點及活動的台灣觀光100亮點及台灣觀光雙年曆等資訊也都將在旅展亮相，歡迎民眾蒞臨展館獲取最新國旅資訊，探索台灣各地魅力。

為提升民眾出遊意願，觀光署已推出旅運優惠措施，像是超過60條路線的「台灣好行」，到明(2025)年8月31日前持電子票證(含行動支付)搭乘可享客運票價半價；超過70條套裝旅遊行程的「台灣觀巴」，則是在今年底前可享2人同行1人免費的優惠。觀光署強調，台灣好行及台灣觀巴提供民眾更輕鬆便利又低碳的旅遊方式，本次旅展也邀請台灣觀巴業者參與推廣，民眾可現場洽詢訂購，還有機會參加抽獎。

此外，為振興0403地震後東部地區觀光，觀光署也特別祭出今年底前持電子票證(含行動支付)搭乘「台灣好行」宜花東路線享客運票價免費、「台灣觀巴」宜花東套裝遊程2折的超值優惠；日前開跑的「Taiwan PASS-台鐵版(花蓮振興方案)」，針對宜花東地區提供2人同行1人免費的限定優惠(113年9月30日前)，希望鼓勵民眾赴東台灣旅遊，提振觀光市場。

觀光署表示，暑假適逢旅遊旺季，不論是結合全台各地夏季旅遊特色的「台灣仲夏節」系列活動，或是用微笑曲線概念串連南台灣知性展館、具有科普教育及歷史人文特色的「微笑南灣知性之旅」，還是集結全台各地旅遊景點及活動的「台灣觀光100亮點」及「台灣觀光雙年曆」，都是很好的國旅安排指南，除了能夠感受在地風情，也讓旅程更加多元充實。

另外，為加強推廣本次推廣內容，展館內還有集章遊戲活動，將於每日4場次各發放80張集章卡，完成4個集章集點任務就可現場兌換限量贈品；也可參與舞台區的多媒體拼圖遊戲拿好禮，或是參加舞台問答互動，也有機會獲得小禮物，想了解更多旅遊資訊，歡迎民眾蒞臨「2024台北國際夏季旅展」觀光署展館，一起樂遊全台灣。

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