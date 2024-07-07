是心動的感覺！衝台東就對了 「鐵花燈之祭第二季」加急登場 同框必拍「巨型太空人、6米高大月球」好療癒

暑假台東行！好評返場，2024「台東鐵花燈之祭」第二季正式開跑，超人氣「巨型太空人與月球」聯動夢幻到不行，還有「5大展區」持續展出至9/30，與眾所矚目的「國際熱氣球嘉年華」同步登場，一整個FUN玩嗨不停！

圖／台東縣政府提供

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台東「鐵花燈之祭」好評加碼！繼第一季主題「繁花盛宴」得到熱烈迴響，台東縣政府火速推出第二季「璀璨星際」，有「太空忘憂」、「月之魅影」、「行星圓舞曲」、「12星座長廊」及「流星隧道」等5大展區，一路展到9/30，每日18:30-22:30亮燈，照亮夜晚更顯璀璨奪目。其中，「巨型太空人」呆萌坐姿更是必打卡，還有6公尺高的「巨大月球」裝置，不舉頭也能望明月。

圖／台東縣政府提供

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而「12星座長廊」更是星座迷必訪，漫步於12星座投影廊道超浪漫，還能尋找自己的星座拍同框。此外，由於台東是為數不多的光害極低城市，結合本次鐵花燈主題，觀星迷可千萬別錯過囉！

圖／台東縣政府提供

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2024台東鐵花燈之祭 第二季「璀璨星際」

展期：即日起～2024/9/30

亮燈：18:30-22:30

地點：鐵花新聚落（閃閃PARK燈區＋鐵花步道）