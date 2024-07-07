親子入住六福萬怡「送貝兒絲樂園全台8館通用門票」！翌日再爽吃Buffet早餐
為搶攻暑假親子出遊商機，台北六福萬怡酒店與室內親子遊樂園「貝兒絲樂園」合作推出「FUN Bears親子住房專案」。入住此專案的家庭將獲贈貝兒絲樂園全台八館通用門票，翌日享自助早餐及免費加床服務，三人成行售價6,299元起，每人每晚僅需2,100元。讓家長和孩子們在炎熱夏季盡情享受親子時光，趕快訂起來！
貝兒絲樂園和台北六福萬怡酒店皆位於南港車站四鐵共構建築內，遊樂園結合德國教育理念，設有25個遊樂區，包括蹦床球池、沙坑、益智玩具和撈魚水池等，適合全家一起玩樂。家長也能在南港車站內的CITYLINK、唐吉訶德南港店及環球購物中心滿足購物需求，輕鬆享受夏日親子時光。
同步台北六福萬怡酒店同時推出「FUN暑假好好玩」住房專案，平日雙人住宿每晚6,499元起，包含翌日早餐及「景點暢遊卡二日券」兩張。該卡涵蓋北台灣28個熱門景點，如美麗華摩天輪、台北兒童新樂園、埔心牧場、台北市立動物園和貓空纜車等。旅客可憑卡直接入場，並享有台北市區四大商圈優惠禮包。
台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，交通便利，毗鄰多個購物中心和親子遊樂園。旅客可輕鬆前往南港南興公園特色遊戲場，或使用酒店的免費自行車租借服務，享受台北的都市與自然風光，絕對是親子出遊的理想選擇，大小朋友們一起來玩吧！
台北六福萬怡酒店
地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
電話：02-6600-8000
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