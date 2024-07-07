暑假暢玩3聯票！ 「台北101觀景台 X 3大優惠套票」動物園看可愛動物、貓纜一日無限搭、走訪圓山東密道

快趁暑假暢遊台北101！ 台北101今年首度與台北三大捷運熱門景點「台北市立動物園、貓空纜車、台北圓山大飯店」聯手合作，自即起至10/30期間推出3種全新年度景點暢遊優惠套票，以台北101為起點，僅需透過「Stage 101」網站預約，一口氣遊玩大台北周邊親子必訪景點！

圖／台北101提供

一、台北101秘境花園觀景台 X 台北市立動物園

圖／台北101提供

暑期親子旅客出遊名單首選，套票含台北101的89F秘境花園觀景台國人全票一張(原價420元)，以及台北市立動物園全票一張(原價100元)，國人僅需台幣468元、外籍旅客則為630元，便可一次玩遍兩個好逛好玩又好買的絕佳熱門景點。

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二、台北101秘境花園觀景台 X 貓空纜車

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不限時一日暢遊套票，套票含台北101的89F秘境花園觀景台國人全票一張(原價420元)，以及貓空纜車一日暢遊票(原價260元)，國人僅需台幣620元優惠，外籍旅客則僅需要台幣800元，提前安排台北101秘境花園觀景台及貓空纜車一日搭乘(不限次數無限暢遊)，便能讓一次走訪台北101觀景台、貓空茶屋、貓空樟樹步道、指南宮等鄰近景點。

三、台北101秘境花園觀景台 X 台北圓山大飯店

圖／台北101提供

看準暑假出遊的避暑需求，台北101聯合圓山大飯店，推出觀景台及解秘圓山東密道的室內景點套票，包含台北101的89F秘境花園觀景台國人全票一張(價420元)，以及圓山東密道導覽票券一張，共分為國人兒童票一位台幣750元、國人全票一位1,320元。

圓山東密道建於1970年代，全長67公尺、84個階梯，相隔50年首度對外開放旅客參觀，一同穿越時光走廊，見證密道興建秘辛，體驗夏日避暑及穿越歷史建築的豐富文化底蘊之旅。

圖／台北101提供

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此外，台北101攜手台北市立動物園，於89樓打造全台最高且寓教於樂的「淺山動物生態親子體驗區」特展，推出7至10月每月一場的「淺山動物生態親子體驗區」限定親子導覽課程，邀請到專業導覽員現身說法，並結合台北101的ESG環境教育走讀體驗課程，讓孩子們藉此建立自然永續的精神。