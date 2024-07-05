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撐不住！ 花蓮人氣冰店「浪花丸」9／1結束營業 業者：盡最大努力了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝浪花丸 かき氷·島食臉書粉專、Google map
圖／翻攝浪花丸 かき氷·島食臉書粉專、Google map

今年4月花蓮強震重創觀光產業，繼花蓮市百年洋房餐廳「黑金通」宣布將於9月停止營業退場後，又傳出一家花蓮人氣冰店「浪花丸 かき氷•島食」業者臉書宣布：將營業到9/1，並且無奈表示「我們已盡最大努力還是改變不了」。

圖／翻攝浪花丸 かき氷·島食臉書粉專、Google map
圖／翻攝浪花丸 かき氷·島食臉書粉專、Google map

「浪花丸 かき氷•島食」店家昨日(7/4)在臉書宣布，花蓮本店營業至暑假結束，2024/9/1是最後營業日。業者表示「在花蓮的10年，一起享受著許多的歡樂吃冰時刻，無奈天災難料，人禍無情。我們盡最大努力還是改變不了，雖然超多無奈與不捨，還是先選擇離開」，同時「謝謝花蓮這片土地，但給他時間好好休養吧」。

圖／翻攝浪花丸 かき氷·島食臉書粉專、Google map
圖／翻攝浪花丸 かき氷·島食臉書粉專、Google map

以彩色小熊刨冰和藍色富士山冰成為店家招牌的「浪花丸 かき氷•島食」，近年在花蓮已成為人氣冰店。經歷花蓮強震影響，業者宣布花蓮店打算先休息一陣子，等找到理想的位置，很快會再與大家見面的，但雙和店、淡水店、澎湖店仍正常運作。

圖／翻攝浪花丸 かき氷·島食臉書粉專、Google map
圖／翻攝浪花丸 かき氷·島食臉書粉專、Google map

消息傳出後，讓許多粉絲感到不捨「天啊！好不捨」、「我最喜歡的花蓮店」、「你們在花蓮奮鬥很久了，真的好可惜」、「去你們家吃冰是我去花蓮的動力耶」、「我要趕著8月底去再吃一次」、有網友更紛紛敲碗說「拜託來桃園」、「許願台中+1」、「拜託來高雄吧」！

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