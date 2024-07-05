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住寒居「送電影票+台虎啤酒」！再享翌日早餐，每人免2500元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／寒居酒店提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／寒居酒店提供

入住酒店免費看戲院電影與啤酒超狂！迎接暑假旺季，台北「寒居酒店」自7月9日至9月30日推出「夏映微醺」住房專案。入住「燁鴞客房」或「鄰鴞客房」的旅客，每房可獲得國賓影城電影票兩張及臺虎精釀啤酒三瓶，並享用翌日早餐兩客。專案價格每晚4,399元+15.5%起，週五入住加價500元，週六入住加價1,000元，每日限量供應。詳情及預訂請洽寒居酒店，電話：02-6600-8000。

圖／寒居酒店提供
圖／寒居酒店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

寒居酒店推出的「夏映微醺」住房專案正值暑假強檔電影上映期，美國好萊塢大片、日韓電影及熱門動畫片紛紛登場。旅客可在炎熱的夏季，享受寒居酒店提供的沁涼消暑小旅行。

圖／寒居酒店提供
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入住後可在席夢思頂級名床休息，使用10樓的健身房、泳池、烤箱和蒸氣室等設施。步行不到10分鐘即可抵達台北長春國賓影城，盡情觀賞最新電影大作。結束後回房微醺小酌臺虎精釀啤酒，翌日早晨再於2樓的BeGood餐廳享用海島風情早餐，愜意度過「Staycation」城市漫旅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／寒居酒店提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／寒居酒店提供

還有加碼回饋活動，寒居酒店還舉辦免費住宿及電影票抽獎活動。即日起至7月8日午夜前，只要Facebook及Instagram官方粉絲專頁活動貼文留言，寫下最想看的電影並標註朋友，即有機會抽中寒居酒店「鄰鴞客房」雙人住宿券（共兩名）或國賓影城電影票每組四張（共三名）。得獎名單將於7月9日公布，讓讀者在炎炎夏日，邀請好友一起住飯店看電影，享受難得的暑假時光，趕快預訂起來了！

圖／寒居酒店提供
圖／寒居酒店提供

寒居酒店「夏映微醺」住房專案

專案日期：7月9日至9月30日

專案售價：燁鴞客房每晚4,399元+15.5%起，鄰鴞客房每晚4,699元+15.5%起

專案內容：入住「燁鴞客房」或「鄰鴞客房」，贈送國賓影城電影票兩張及臺虎精釀啤酒三瓶，含翌日早餐兩客

電話：02-6600-8000

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／寒居酒店提供
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圖／寒居酒店提供
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