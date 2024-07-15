要價88萬曼哈頓豪宅開箱之旅！主打紐約四大豪宅巡禮、入住百年奢華酒店、米其林星級饗宴

紐約豪宅天際線。 圖：FineDayClub／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】海外賞豪宅兼旅遊超夯！奢華體驗專家 FineDayClub 與科技房仲業者 FUNWOO 宣布合作，推出專為台灣 VIP 客戶打造、要價新台幣88萬的「紐約曼哈頓豪宅開箱之旅」，7天6夜的尊爵行程將帶領顧客親身開箱曼哈頓四大頂級豪宅，入住紐約百年奢華「廣場飯店（The Plaza Hotel）」、品嚐米其林星級餐廳 Le Coucou或SAGA，並安排客製化頂級服務，包含全中文導遊包車、參觀紐約大都會藝術博物館，以及現代藝術博物館 MoMA 閉館後私人導覽等紐約深度體驗，雖然行程索價不菲，目前推出不到一週，已有首組團員啟程飛往曼哈頓。

▲《西雅圖夜未眠》、《小鬼當家2》、《慾望城市》、《Gossip Girl》曾取景的The Plaza廣場飯店，圖為Plaza King Room。 圖：FineDayClub／提供

KKday 集團旗下的「FineDayClub」成立於2020年12月，已服務超過上萬名 VIP 客戶，致力爲顧客創造「品味極致體驗，恣遊美好生活」，執行長 Jenny Tsai 在創立 FineDayClub 前，擁有長達15年的外資金融產業從業經歷，擅長服務手握百億資金、金字塔頂端的企業主們。Jenny Tsai 表示，頂級客群善於關注世界商業與金融趨勢變化、追求奢華旅遊，總是談論著「想要把杜拜、巴黎、紐約等國際大都會，玩出與眾不同的新感受」！常年與高端顧客互動的 Jenny Tsai，因而萌生「為用戶打造差異化頂級服務」的創業熱枕、扮演頂級客戶「獨家旅程記憶的體驗設計師」，進而推動 FineDayClub 的誕生。

▲揭開曼哈頓頂級生活體驗的面紗。 圖：FineDayClub／提供

回顧「紐約曼哈頓豪宅開箱之旅」的規劃緣起，Jenny Tsai 表示，「當時接到來自 FUNWOO 的合作需求，了解到近年紐約豪華住宅市場，吸引許多台灣投資者及自住客前往置產。我們便思考，既然客戶都要飛一趟曼哈頓，除了開箱豪宅行程外，若能同時造訪當地的頂級場域、體驗各類奢華服務，不僅能深度感受紐約的城市脈動、讓身心靈更放鬆，也為豪宅巡禮行程增添色彩。」

因此，FineDayClub 團隊開始地毯式搜尋曼哈頓當地的獨特體驗，並進行全系列行程規劃，包括從顧客機場落地後的專屬司機服務與配車，參訪博物館時不受打擾的專屬導覽，再到入住具有悠久歷史與文化底蘊的奢華飯店，並享用米其林等級的美味料理等。FineDayClub 協助 FUNWOO 團隊在帶客前往曼哈頓賞屋之餘，也讓顧客享有尊爵旅遊體驗。FineDayClub 表示，除了滿足 FUNWOO 原本想在海外置產的客戶，也希望透過尊榮的行程安排，挖掘到更多潛在族群。

▲雀兒喜市場誕生了著名的 Oreo 餅乾，一踏入便能感受到濃厚的歷史氛圍，匯集了來自世界各地的美食攤位和餐廳。 圖：FineDayClub／提供

Jenny Tsai補充：「FineDayClub專門協助需要服務頂級客群的企業，透過與 FineDayClub 協作、專業分工，才能滿足在意頂級服務品質的客群。房產專家FUNWOO專注在海外房產介紹，FineDayClub 則負責滿足客戶的旅遊生活及心靈。」

FineDayClub 致力提供客製化奢華行程體驗，深知每位顧客的需求獨一無二，並依據需求方提出的旅遊需求、偏好、目的與期待等，規劃專屬訂製行程，期許持續為全球企業客戶，打造獨特而尊榮的旅程體驗。FineDayClub 與科技房仲專家 FUNWOO 希望透過首次合作奠定基礎，雙方也期許未來推出更多海外頂級行程。想了解更多「紐約曼哈頓豪宅開箱之旅」，可透過 FineDayClub 官網進行線上預約諮詢、由專人進行說明，或透過 FUNWOO 官網報名全台各地實體專場說明會。

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