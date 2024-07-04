不用再去東京了！ KidZania 兒童職業體驗營台灣首店開在這

台灣消費者期待已久，充滿寓教於樂的兒童體驗設施「KidZania」已確定將進駐Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、開出台灣首店，預定2025年底亮相。「KidZania」是一座為孩子打造的模擬城市，小朋友可以在縮小為現實社會約三分之二大的迷你城市中模擬大人的生活，體驗各種職業與服務，目前在日本國內已有3座據點，分別位於LaLaport 豐洲、甲子園、以及福岡。

三井不動產集團大型區域型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport台灣首案甫於2023年5月於台中盛大開幕，接下來位於台北南港的第二案也朝著開業持續推動中，是三井不動產集團位於台北市的第一個大型商業設施投資案，預計規劃約有300家店鋪進駐，包括「KidZania」將首度進駐台灣。

「KidZania」是以2歲至14歲的孩童為對象，提供孩童們提前體驗真實的成人社會與職業模擬的室內型主題設施。這個設施如同實現一個孩童版的虛擬城市，在這座城市當中實際將有許多不同的企業與業種進駐，不同業種及其建築林立在街道上，讓孩童們可以實際在這座小小城市中體驗數十種以上的職業。

「KidZania」為25年前於墨西哥所創立的，概念就是融合「Education教育」與「Entertainment娛樂」的「Edutainment」。讓孩童們除了可以嘗試體驗自己喜歡的工作，透過職業的體驗與學習真實社會的運作，也培養孩童們自我生存的能力，是個由孩童作主的城市。