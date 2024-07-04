快訊

拜登將秘密退選？川普私下嘲他「又老又爛」 笑賀錦麗：遜到爆

百名國人藏印尼峇里島別墅涉網路犯罪 11名通緝犯今晚降落桃機

自廢武功？外傳「爆破中隊」將裁撤 海軍陸戰隊回應了

暑期超強檔特展！ Xpark慶祝唐老鴨90周年 套票再贈22公分唐老鴨

聯合新聞網／ TTN旅報
圖／林欣兒 攝影
圖／林欣兒 攝影

【文・林欣兒】

7/1起，Xpark推出暑期強檔迪士尼主題特展「Let’s Xparty！九十要派對」，將充滿海洋生物的水族館展區結合迪士尼經典角色，並用Xpark創意科技展現，為遊客帶來嶄新的參觀體驗，打造別於以往的暑假回憶！

水族館各展區皆能看到迪士尼的元素。 圖／林欣兒 攝影
水族館各展區皆能看到迪士尼的元素。 圖／林欣兒 攝影

歡慶唐老鴨90周年，迪士尼首次與台灣水族館跨界合作，精心設置了10個拍照點、4個AR體驗點，更沿路設計了唐老鴨的腳印，只要跟著唐老鴨的腳步一起，就能任意穿梭在「Xpark大水槽」、「不敗經典區」、「雨林探險區」等慢慢「游」玩，要讓來到Xpark的大小朋友輕鬆與唐老鴨入框拍照，留下珍貴的周年回憶。

歡慶唐老鴨90周年，透過Xpark官方LINE能破任務，為唐老鴨製作派對蛋糕。 圖／林欣兒 攝影
歡慶唐老鴨90周年，透過Xpark官方LINE能破任務，為唐老鴨製作派對蛋糕。 圖／林欣兒 攝影

而此次的AR體驗點，遊客能夠與唐老鴨及其好友們近距離互動，只需於入館前加入Xpark官方LINE帳號(ID: @xpark_0807)，就能看到自己與迪士尼角色們共同出現在虛擬場景中，體驗主題分別為HAPPY BIRTHDAY、黛西在哪「鴨」、裝飾蛋糕「鴨」、壽星來了「鴨」。

此外，配合慶生活動，Xpark選物店特別規劃正版授權商品販售區，即使沒有進入展場的民眾也可以購買。同時，展期間無論是否購買套票入場，只要在社群媒體上分享你的唐老鴨派對精彩瞬間，並加上#DD90INXpark，即可於1F服務台換取限量「唐老鴨90周年系列防水貼紙」乙枚，大小朋友還可在館內尋找4處「蛋糕印章」蓋在派對邀請卡，就有機會獲得限量「唐老鴨90周年系列香氛片」乙片。

🪼Let’s Xparty！九十要派對！🐚

主題特展活動期間 2024/07/01～09/30

指定販售連結 Xpark官方售票系統

活動連結 相關資訊

套票售價 成人990元 / 學生790元 / 孩童590元 / 博愛590元

套票內容 入場票一張、22公分唐老鴨派對系列娃娃證件零錢包乙只、派對邀請卡。

迪士尼首次與台灣水族館跨界合作，推出「Let’s Xparty！九十要派對！」特展。 圖／林欣兒 攝影
迪士尼首次與台灣水族館跨界合作，推出「Let’s Xparty！九十要派對！」特展。 圖／林欣兒 攝影

延伸閱讀>>華航「松山-羽田」2025年起將加入SAF試行計劃

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

Xpark 派對 迪士尼

延伸閱讀

免費拍爆米奇紅綠燈！「米奇與好朋友」降落中山商圈 超吸睛「11個迪士尼打卡點」藏驚喜 加碼迪士尼市集鐵粉必逛

上海迪士尼暑期門票漲價最貴3196元 11月將調整票價結構

凱基證券模擬交易賽大學生獲利51%奪冠 賽後派對揭心法

SYM夏日特賞 CLBCU、Fiddle車系暑期優惠7000元 再享汰舊高額補助！

相關新聞

暑期超強檔特展！ Xpark慶祝唐老鴨90周年 套票再贈22公分唐老鴨

7/1起，Xpark推出暑期強檔迪士尼主題特展「Let’s Xparty！九十要派對！」，將充滿海洋生物的水族館展區結合迪士尼經典角色，並用Xpark創意科技展現，為遊客帶來嶄新的參觀體驗，打造別於以往的暑假回憶！

逾千名額、一小時完售！阿里山最美觀列「福森號」28日首航

被譽為阿里山林鐵最美的觀光列車「福森號Formosensis」，以檜木打造的典雅車廂，搭配165公分寬的景觀窗、復古小壁...

免費拍爆米奇紅綠燈！「米奇與好朋友」降落中山商圈 超吸睛「11個迪士尼打卡點」藏驚喜 加碼迪士尼市集鐵粉必逛

中山商圈換新裝！米奇帶著他的好朋友一同降落台北熱區「心中山線形公園」，超多可愛且吸睛的打卡點統統在這，新光三越南西店還有多款迪士尼周邊商品，...

Hello Kitty 50周年南北失心瘋！ 台北101「蘋果村」快閃+甜點套餐超夢幻、KHTOY週年慶「Kitty公主裝」萌翻

Hello Kitty 50周年南北失心瘋！ 台北101「蘋果村」限定店快閃+夢幻甜點限定套餐 嘉義KHTOY週年慶「Kitty粉紅色公主裝」萌翻

「天成逸旅」試營運！天成飯店集團Ｘ鳳凰旅遊新跨界

隨著暑假旺季的到來，加上看好南台灣觀光前景，天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手合作，推出全新精品飯店「天成逸旅-舶寓高雄」。為歡...

旅行社爆BUG價！ 大阪來回機票竟只要1613元 官網瞬間掛點

旅行社爆BUG價！ 大阪來回機票竟只要1613元 官網瞬間掛點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。