暑期超強檔特展！ Xpark慶祝唐老鴨90周年 套票再贈22公分唐老鴨
【文・林欣兒】
7/1起，Xpark推出暑期強檔迪士尼主題特展「Let’s Xparty！九十要派對！」，將充滿海洋生物的水族館展區結合迪士尼經典角色，並用Xpark創意科技展現，為遊客帶來嶄新的參觀體驗，打造別於以往的暑假回憶！
歡慶唐老鴨90周年，迪士尼首次與台灣水族館跨界合作，精心設置了10個拍照點、4個AR體驗點，更沿路設計了唐老鴨的腳印，只要跟著唐老鴨的腳步一起，就能任意穿梭在「Xpark大水槽」、「不敗經典區」、「雨林探險區」等慢慢「游」玩，要讓來到Xpark的大小朋友輕鬆與唐老鴨入框拍照，留下珍貴的周年回憶。
而此次的AR體驗點，遊客能夠與唐老鴨及其好友們近距離互動，只需於入館前加入Xpark官方LINE帳號(ID: @xpark_0807)，就能看到自己與迪士尼角色們共同出現在虛擬場景中，體驗主題分別為HAPPY BIRTHDAY、黛西在哪「鴨」、裝飾蛋糕「鴨」、壽星來了「鴨」。
此外，配合慶生活動，Xpark選物店特別規劃正版授權商品販售區，即使沒有進入展場的民眾也可以購買。同時，展期間無論是否購買套票入場，只要在社群媒體上分享你的唐老鴨派對精彩瞬間，並加上#DD90INXpark，即可於1F服務台換取限量「唐老鴨90周年系列防水貼紙」乙枚，大小朋友還可在館內尋找4處「蛋糕印章」蓋在派對邀請卡，就有機會獲得限量「唐老鴨90周年系列香氛片」乙片。
Let’s Xparty！九十要派對！🐚
主題特展活動期間 2024/07/01～09/30
指定販售連結 Xpark官方售票系統
活動連結 相關資訊
套票售價 成人990元 / 學生790元 / 孩童590元 / 博愛590元
套票內容 入場票一張、22公分唐老鴨派對系列娃娃證件零錢包乙只、派對邀請卡。
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