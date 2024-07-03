免費拍爆米奇紅綠燈！「米奇與好朋友」降落中山商圈 超吸睛「11個迪士尼打卡點」藏驚喜 加碼迪士尼市集鐵粉必逛

中山商圈換新裝！米奇帶著他的好朋友一同降落台北熱區「心中山線形公園」，超多可愛且吸睛的打卡點統統在這，新光三越南西店還有多款迪士尼周邊商品，邀請鐵粉們在這個暑假到中山站進入迪士尼的童話世界。

圖／新光三越台北南西店粉絲頁

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繼皮卡丘熱潮後，台北一級戰區「心中山線形公園」在今夏請到迪士尼，打造「米奇與好朋友『Keep It Real』潮拍都會派對」新主題與系列活動，設置了11個米奇與好朋友們的裝置藝術散落在線形公園中，像是愜意版米奇米妮和高飛、「Keep It Real」斑馬線藝術裝置與米奇紅綠燈，以及多個療癒打卡牆，滿滿的驚喜巧思都藏在裡面，等著粉絲來尋寶拍照。

圖／新光三越台北南西店粉絲頁

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本次迪士尼新裝將一路持續到9月底，陪你度過兼具都會時尚與童趣的夢幻暑假。此外，7/4至7/21期間的每週四到日還有迪士尼主題市集，多款可愛的限定周邊商品一次逛好逛滿，迪士尼控衝中山準沒錯啦！

圖／新光三越台北南西店粉絲頁

新光三越南西店也有超多迪士尼周邊商品可逛。圖／新光三越台北南西店粉絲頁

心中山ｘ米奇與他的好朋友

活動日期：2024/7/4～9/30

地點：心中山線形公園