Hello Kitty 50周年南北失心瘋！ 台北101「蘋果村」快閃+甜點套餐超夢幻、KHTOY週年慶「Kitty公主裝」萌翻

萌到失心瘋了！ 南、北皆有Hello Kitty的可愛蹤影，「Hello Kitty 蘋果村親子餐廳」歡慶Hello Kitty 50周年，首度快閃插旗台北101；嘉義 KHTOY 絨毛玩偶旗艦館7/4歡度週年慶，各式絨毛娃娃齊發，其中Kitty穿上粉紅色公主裝萌翻，還有新萌寵「蚵ㄚ」寶寶一起嗨！

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

從苗栗一路紅到台北，這回Hello Kitty 帶著美樂蒂、布丁狗、大耳狗、蛋黃哥、大眼蛙等好朋友，還有三麗鷗全球人氣第3名的「酷洛米」一起同遊台北101，歡慶Hello Kitty 50 周年，特別選在台北101購物中心5樓觀景台售票處旁，開設期間限定店，預計快閃6個月。

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

台北101期間限定店推出兩款互動式遊戲，「夢想泡泡森林」在可愛的Hello Kitty明信片上，畫出夢想與願望，並透過投影願望化成夢想泡泡，出現在蘋果村的森林裡。而「神秘沙丘尋寶」投影遊戲，透過虛實投影的結合，讓小朋友們體驗挖沙樂趣，還有更多限定優惠等著尋寶喔！

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

Hello Kitty 蘋果村期間限定店提供夢幻甜點限定套餐，有可頌鬆餅「藍莓起司」、 「卡士達檸檬」、「美式培根起司」3種限定口味，購買冰淇淋環保杯(含飲品)*1+可頌*1，則加贈限量版明信片及「夢想泡泡森林」遊戲體驗*1次，也有消費滿額的體驗活動，現場還有多款「區域限定」樂扣環保杯、隨行杯、人氣兒餐具5件組，現場更設有日韓最夯的拍貼機，快來跟三麗鷗的好朋友們合影留念。

KHTOY 絨毛玩偶旗艦館於去年 7 月正式開幕，深受許多絨毛玩偶粉絲以及親子旅遊喜愛，慶祝三麗鷗 Hello Kitty 50 週年，KHTOY 推出了極具紀念價值的 50 週年 Hello Kitty 絨毛玩偶！Hello Kitty 穿上了可愛的粉紅色公主裝，搭配時下流行的蝴蝶結造型，Kitty 迷們絕不能錯過！

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

7、8月暑假期間，KHTOY絨毛玩偶旗艦館，驚喜融合嘉義當地盛產蚵仔文化，於週年慶7/4-9/3活動期間，推出蚵仔形狀的「蚵ㄚ」寶寶絨毛玩偶與限定加購周邊商品，還有 KHTOY一週年限量款紀念熊，等你一起帶回家！

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供