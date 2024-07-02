旅行社爆BUG價！ 大阪來回機票竟只要1613元 官網瞬間掛點

又有旅行社網站出現BUG！ 旅遊達人「機票博土 不累哥」今日（7/2）上午接近11點貼出一張截圖，有旅行社販售的機票出現BUG價，「大阪來回含稅1613元！」並表示已有粉絲已經開票，後續網站瞬間掛點，被網友塞爆。

不累哥上午10點53分發文，「捷星航空山富旅行社BUG！！！集中在8月份較多！」並貼出一張擷圖顯示，8月從桃園機場（TPE）飛關西國際機場（KIX），都還落在9千元左右，但山富旅遊開出的來回機票含稅只要1613元。

圖／翻攝機票博土 不累哥臉書粉專

貼文一出，網友湧入山富官網想手刀搶便宜機票，但網站隔幾分鐘就發生掛點狀況，紛紛回報「網站已掛，殘念」、「網站塞爆了，然後掛了。」、「看得到訂不到」也有快手粉絲炫耀，「有訂到貴一點點的BUG票，含托運行李，超開心，已出票。」

不累哥透露，已經有粉絲成功開票，稍早更貼出「捷星航空官方確認信！」，提醒網友，有在第三方訂到Bug的，一定要上捷星航空官網登錄，可以查到航班資訊跟選位、選機上餐+免費托運行李。