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優惠機票又來了！虎航「全航線77折」　樂桃飛日本促銷「1890元起」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣虎航、樂桃航空提供
圖／台灣虎航、樂桃航空提供

迎接暑假，喜愛飛日本、韓國的民眾注意了！台灣虎航今（2）日上午10時推出2人以上同行「全航線77折」優惠，本週起接力開航台中飛名古屋、東京成田、釜山航線三航線也有優惠；另外，樂桃航空也正在促銷日本航線，單程未稅價最低1890元起，限時開搶。

台灣虎航。本報資料照片
台灣虎航。本報資料照片

台灣虎航推出「願天下有情人終乘眷虎」限時優惠，2人以上同行享「全航線77折」優惠；促銷期間為7月2日上午10時至7月3日晚間11時59分止，旅遊期間為8月20日至11月30日（部分航線例外）。

推薦航線包括：
「台中－成田／名古屋／釜山」旅遊期間：2024年8月20日至8月31日；
「高雄－大阪」旅遊期間：2024年8月20日至10月26日；
「台北－秋田／高知／福島／富國」旅遊期間：2024年8月20日至10月26日；
「台北／台中／高雄－澳門」旅遊期間：2024年8月20日至10月26日。

幫大家試算，台灣虎航此次促銷，以目前的桃園-大阪為例，二人同行、來回含稅＋手續費約20876元起，換算下來，平均一個人來回日本大阪機票約10438元；這次打77折後，平均一個人約8021元，相當於每個人可以便宜省下2417元。

樂桃航空。本報資料照片
樂桃航空。本報資料照片

樂桃航空推出「說走就走！樂享限時SALE」促銷活動，販售時間至7月4日晚間11時59分，適用日期為2024年7月16日至10月26日。促銷航線包括台北（桃園）出發往大阪（關西）、東京（成田、羽田）、名古屋（中部）和沖繩（那覇），高雄出發往大阪（關西），Simple Peach、Value Peach票價「新台幣1890元」起單程未稅，且不加收燃油附加費。

提醒大家，Value Peach票價是有包含指定座位、託運行李、更改航班和取消等基本選項的票價類型；適用日期依航線而有所不同，促銷票價依機位情況而定，當促銷票價售完和/或活動結束時，機位將適用於一般票價。而幫大家試算，樂桃航空「桃園－大阪」單程含稅為2980元、來回含稅則為6020元。

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