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路人都被萌到了！全台「最療癒國道服務區」集結三麗鷗家族 「3米巨型Hello Kitty」排隊拍同框

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／湖口服務區粉絲頁
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暑假到了，順路朝聖亞洲首創「三麗鷗」服務區！全台最療癒的國道服務區在新竹，不僅有三麗鷗專賣店進駐，還有高3公尺的Hello Kitty迎賓，處處都是可愛打卡點，經過路過可千萬別錯過！

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全台唯一「三麗鷗主題」國道服務區主打沉浸式體驗多個超萌打卡點，位於新竹的「湖口服務區」變身夢幻樂園，除了有3米高的Hello Kitty要狂拍外，大耳狗、布丁狗、酷洛米、蛋黃哥美樂蒂等人氣明星統統集合，還有三麗鷗專賣店販售多款周邊商品，絕對是在漫漫車程中最療癒的精神糧食。

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朝聖不可不知！湖口服務區北站一樓戶外有面「繽紛打卡牆」，二樓用餐區有三麗鷗大明星落坐陪你用餐；南站一樓用餐區「立體布丁狗」呆萌吸睛，二樓打卡牆則能一次集齊多位大明星與你同框合照。更有湖口限定「三麗鷗聯萌雞蛋糕」在北站買得到。

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還有更多隱藏打卡點等你來發現，大人小孩都瘋狂，鐵粉更是被萌到要融化啦！

󠀠

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湖口服務區

南站：新竹縣湖口鄉鳳山村國強街1巷8號

北站：新竹縣湖口鄉鳳山村榮光路158號

編輯推薦

HelloKitty 三麗鷗 布丁狗 熱門打卡 美樂蒂 蛋黃哥 雞蛋糕

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