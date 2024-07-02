路人都被萌到了！全台「最療癒國道服務區」集結三麗鷗家族 「3米巨型Hello Kitty」排隊拍同框

暑假到了，順路朝聖亞洲首創「三麗鷗」服務區！全台最療癒的國道服務區在新竹，不僅有三麗鷗專賣店進駐，還有高3公尺的Hello Kitty迎賓，處處都是可愛打卡點，經過路過可千萬別錯過！

2024-07-02 12:01