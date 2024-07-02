路人都被萌到了！全台「最療癒國道服務區」集結三麗鷗家族 「3米巨型Hello Kitty」排隊拍同框
暑假到了，順路朝聖亞洲首創「三麗鷗」服務區！全台最療癒的國道服務區在新竹，不僅有三麗鷗專賣店進駐，還有高3公尺的Hello Kitty迎賓，處處都是可愛打卡點，經過路過可千萬別錯過！
全台唯一「三麗鷗主題」國道服務區主打沉浸式體驗多個超萌打卡點，位於新竹的「湖口服務區」變身夢幻樂園，除了有3米高的Hello Kitty要狂拍外，大耳狗、布丁狗、酷洛米、蛋黃哥、美樂蒂等人氣明星統統集合，還有三麗鷗專賣店販售多款周邊商品，絕對是在漫漫車程中最療癒的精神糧食。
朝聖不可不知！湖口服務區北站一樓戶外有面「繽紛打卡牆」，二樓用餐區有三麗鷗大明星落坐陪你用餐；南站一樓用餐區「立體布丁狗」呆萌吸睛，二樓打卡牆則能一次集齊多位大明星與你同框合照。更有湖口限定「三麗鷗聯萌雞蛋糕」在北站買得到。
還有更多隱藏打卡點等你來發現，大人小孩都瘋狂，鐵粉更是被萌到要融化啦！
湖口服務區
南站：新竹縣湖口鄉鳳山村國強街1巷8號
北站：新竹縣湖口鄉鳳山村榮光路158號
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