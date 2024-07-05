台北「七大街拍景點」推薦！美式、復古、現代多種風格一次滿足

提到台北，腦海中閃現的可能是個繁忙、充滿高樓大廈的現代都市，但仔細觀察周遭，台北其實是座兼具傳統與現代的都市，正因為如此，這裡也是街拍愛好者的天堂，這集ReadyGo幫大家整理了幾個超好拍的台北街拍景點。無論是古色古香的巷弄，還是充滿創意的街頭藝術，這裡的每一個角落都充滿了拍攝的靈感。從寧靜的老城區到熙熙攘攘的商業街，台北以其獨特的風貌吸引著攝影師的鏡頭。今天就跟著我們一起走進這座城市，探索那些隱藏在繁華背後的台北街拍景點，捕捉台北最真實、最動人的瞬間。

台北街拍景點：永康街理髮廳

東門捷運站附近的永康街是許多觀光客的愛到訪的地方，許多人知道這裡有美味的美食還有好逛的雜貨小店，但其實繼續往潮州街的方向中，會看到更多充滿復古情懷的街景。其中這間波士頓理髮廳就是許多攝影愛好者的喜愛點！富有年代感的招牌、傳統理髮廳特色的三色旋轉燈、台式老建築常見的綠色磚牆，讓人彷彿穿越回六七十年代的台灣，可以說是拍攝復古風格照片的最佳地點。

圖 /ReadyGo

波士頓理髮廳

地址：台北市大安區永康街42-4號

台北街拍景點：環南舊公寓

說到台北街拍，就絕對不能不提這個位在萬華區的攝影熱門點「環南舊公寓」。充滿年代感的老社區，同時也是許多國片的拍攝場景，這裡有著台北少見的空中天橋，建築群的外型也方便取景，還有騎樓可以遮風避雨，在天氣多變的台北街拍也不用擔心，不過因為這裡還是有居民居住，要特別注意的是前來拍攝的時候記得輕聲細語，不要吵到住戶囉！

圖 /ReadyGo

環南舊公寓

地址：台北市萬華區和平西路三段294號

台北街拍景點：迪化街

喜歡更傳統、更古色古香的地方嗎？那麼迪化街絕對是你一定要來拍攝的地方！這裡可以說是台北現存最完整也最具歷史意義的老街，除了保留了傳統的南北雜貨外，傳統的紅磚建築更是吸引了不少攝影愛好者。如果想拍出更古色古香的照片，這裡還有旗袍租借服務，只要提前預約，就能在大稻埕遊客中心免費租借到傳統服飾，讓你穿著復古服飾，穿越到舊時的迪化街，拍出一張張別具特色的街拍照。

圖 /ReadyGo

大稻埕遊客中心

地址：台北市大同區迪化街一段44號

台北街拍景點：剝皮寮歷史園區

以人像街拍來說，大稻埕的人潮每遇週末總是過於繁忙，難以取到乾淨的街景。那麽位於龍山寺附近的剝皮寮歷史街區也是個不錯的選擇。這裡跨清代、日治、民國三個時代，混合了不同時期的特色建築。相比於大稻埕，這裡的人潮較少，更容易拍到乾淨的街景。漫步在傳統紅磚騎樓下，你可以感受到濃厚的歷史氛圍。即使沒有旗袍租借服務，這裡依然是拍攝懷舊照片的好地方。

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剝皮寮歷史街區

地址：台北市萬華區康定路173巷

台北街拍景點：八德立體停車場

想拍到具有台北特色的台北101，卻又不想人擠人嗎？那麼松山區的八德立體停車場就會是你的最佳解！自從八德立體停車場改建整修以來，這裡就成為了無論是人像攝影、MV拍攝還是商業攝影都超愛的取景點。這裡不僅人煙稀少，有多樓層可以拍攝，還能看到包含台北101在內的台北市景，整體的視野畫面非常好。作為停車場，如果今天想跟愛車合影的話，這裡更是第一選擇！

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八德立體停車場

地址：台北市松山區八德路四段580號

台北街拍景點：金華街塗鴉牆

距離永康街僅一條街的金華街，也是街拍攝影師愛尋寶的街道。看似平凡的街道，卻在不少角落有著繽紛的街頭塗鴉，無論是在地面的鐵門上，還是牆面上，這裡的塗鴉都別具特色。其中這面位在築地壽司旁的塗鴉牆，就是許多攝影者的喜愛點，來到這裡不僅可以拍出美式街頭風的照片外，更可以與牆上人像互動合影，拍出具有趣味性的街拍照。帶上你的相機，來這裡捕捉那充滿活力的街頭藝術吧！

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金華街塗鴉牆

地址：台北市大安區金華街243巷9號（築地壽司旁）

台北街拍景點：四四南村

想拍到更近一點的台北101嗎？那就來四四南村街拍吧！離101捷運站出口走路不到五分鐘，就能來到這個小眷村，範圍雖然不大，但這裡卻是個拍照好地方。這裡有舊時的眷村建築，還能同時拍到不遠處的台北101，一旁的大草坪更是增添了拍攝的多樣性。需要注意的是，這裡建議選在平日來拍攝，週末四四南村通常會舉辦市集，人潮相對較多會比較難取景喔！

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四四南村

地址：台北市信義區松勤街52號

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