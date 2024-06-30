快訊

輝達追單 法人估日月光、京元電子等供應鏈有望受惠

影／遭強押呼救「別殺我」…以中混血人質獲救發聲 曝最大隱憂是「這事」

張譯愛上台灣墾丁看海 魏晨看「周處」樂當新造的人

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
第15屆兩岸電影展昨日在台舉行開幕式。圖／兩岸電影展提供
第15屆兩岸電影展昨日在台舉行開幕式。圖／兩岸電影展提供

第15屆兩岸電影展映昨（29）日在台舉行開幕式，兩岸電影交流委員會主委導演朱延平以及大陸演員張譯、魏晨、大鵬，以及台灣男星王大陸等影人一同出席，張譯雖身為影帝，仍保持謙虛的初衷，並說與台灣影人的交流，就可以看到自己的不足與缺陷，「我其實常思考自己欠缺的到底是什麼，這次也希望能來學習台灣電影人的長處」，並笑說先前來台灣就很喜歡墾丁以及台中的中台禪寺，看了「賽德克．巴萊」也有造訪霧社。

張譯、魏晨合作「三大隊」，張譯笑說魏晨老是叫他哥哥，魏晨則說這次電影片尾曲演員們一起合唱，大讚張譯歌喉「優秀的人，做什麼都很優秀。」他當場謙虛不敢當。張譯並提到，自己看過不少台灣影視作品，包括台劇「八尺門的辯護人」，電影「陽光普照」、「誰先愛上他的」，「台灣演員很鬆弛感、很融入」，更說同場現身的王大陸，「他在台灣的作品我就非常喜歡，他在「孤注一擲」最後的演出讓我震撼！」

至於想合作的台灣演員，張譯說以前都透過螢幕看金士傑、李立群等老師說相聲一直很仰慕，很高興這幾年有機會合作；魏晨則說很欣賞阮經天，包括他的「周處除三害」、「艋舺」都看過，今天吃到「周處」的台灣便當，「這次吃我還發社區說這是『天哥同款』」，更笑說「吃完以後我們都是新造的人。」

朱延平導演則提到先前也帶了不少台灣電影到中國大陸，「『周處除三害』引起了旋風，我們走路都有風！很久沒有台灣電影獲得這麼大的迴響了！」導演朱延平先前透露，這兩年兩岸影人恢復交流後，無論是在台灣或大陸，影迷的反應都是十分正面且積極的，今致詞時更感性表示：「上個月我們帶台灣電影和主創去雅安，觀眾的反應很好！」更透露像是「BIG」和「還錢」在大陸的商業放映計畫也有很大進展，「這些成果在我接下李行導演的棒子、持續推動兩岸電影交流工作之後，給了很大的鼓舞和動力。」

其實，本月25日恰巧是導演李行94歲農曆冥誕（農曆5月20日），導演朱延平今在社群感性表示，「三年了，好快，李行導演今年94歲了，一直以為他能活到一百，非常想念」。他也表示，導演李行就是兩岸影展創辦人，對於和大陸交流對於台灣電影是支持和補強，今年有不少收穫，「都是好的開始。」

王大陸（左起），和中國演員張譯、大鵬、魏晨一同出席兩岸電影展於桃園舉行盛大的開幕儀式。圖／兩岸電影展提供
王大陸（左起），和中國演員張譯、大鵬、魏晨一同出席兩岸電影展於桃園舉行盛大的開幕儀式。圖／兩岸電影展提供

延伸閱讀

西門町電影嘉年華　4名大導演合影成絕響

朱延平：周處除三害在中國成功 是兩岸交流好結果

周處除三害 掀起熱議 精明商圈、綠川 成打卡熱點

台北電影獎「周處」入圍13項最強 劉品言林品彤爭影后

相關新聞

花比人還要高！ 北台灣最大「200公分巨型向日葵」金黃花海 充滿陽光能量美景超療癒

花比人還要高！ 北台灣最大「200公分巨型向日葵」金黃花海 充滿陽光能量美景超療癒

開箱2024 NCL挪威郵輪奮進號！主打免費餐廳、最真實評價與船上體驗不藏私大揭密

首度來台開設航線的NCL挪威郵輪奮進號，從今年6月開始就如火如荼的啟航了前往澎湖、沖繩等地的航線。而今天要和大家分享的正是熱騰騰的挪威郵輪奮進號沖繩首航心得，要帶大家一起看看這艘豪華郵輪主打的免費餐廳和各項娛樂活動的看點到底在哪？也希望透過今天的分享能讓大家更有衝勁迅速開啟屬於自己的郵輪首航之旅。

台中新地標！ 全台最大24小時不夜城「D-ONE 第一大天地」2026將開幕 百貨、影城、博物館、星級酒店統統有

台中新地標！ 全台最大24小時不夜城「D-ONE 第一大天地」2026將開幕 百貨、影城、博物館、星級酒店統統有

住房買一送一、壽星加贈龍蝦！礁溪晶泉丰旅歡慶8周年

晶華國際酒店集團旗下溫泉度假酒店—礁溪晶泉丰旅，即將迎來8周年慶，即日起至8月31日推出「晶泉夏艷8周年慶」系列優惠活動...

基隆今夏好熱鬧！4大品牌郵輪搶市 大船入港 高手過招 總有一艘能打動你

今夏超熱鬧，單是以基隆港為母港的郵輪，就有名勝世界壹號、歌詩達郵輪莎倫娜、地中海榮耀號、挪威郵輪奮進號相繼來台，搶攻台灣市場商機。想看雙郵輪靠港盛況，6∕23、28、30、7∕13、21、28、31、8∕4、9、14、30都有機會，7∕21、8∕18、30甚至同一天會有3艘郵輪進駐，足見基隆港有多熱門。

「史努比 X 星宇航空」限定快閃店登場！200公分公仔免費拍，還有各國周邊1次收集

「史努比 X 星宇航空」華山快閃店熱鬧開幕了！史努比與星宇航空此回攜手合作推出「SNOOPY主題航班」快閃店，粉絲不需出國就能擁有史努比聯名週邊。快閃店還集結了星宇航空的熱門航線，包括東京、大阪、札幌、沖繩、新加坡、香港、泰國和馬來西亞等地有多款可愛的聯名商品可以收藏，粉絲一定要衝！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。