友善賞鯨！親子出遊與鯨豚共舞，台灣友善賞鯨懶人包

台灣四面環海，擁有豐富的海洋生態資源，是賞鯨活動的絕佳地點。貪玩友善賞鯨活動不僅提供遊客近距離觀賞鯨豚的機會，更強調環保和保育意識。遊客不僅能親眼目睹鯨豚在海面上優雅躍動，還能感受海洋的無邊魅力。台灣友善賞鯨活動是一場與自然親密接觸的旅程，適合親子和情侶出遊，留下難忘的海洋回憶。讓我們共同珍惜並守護這片美麗的海域，成為海洋保育的一份子！









台灣友善賞鯨簡介

▲台灣友善賞鯨 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

為實踐「向海致敬—知海、近海、進海」的精神，海保署發起「海洋保育在地守護計畫」，與黑潮海洋文教基金會、中華鯨豚協會合作，推動海洋保育行動。全臺20家賞鯨業者支持成為友善海洋夥伴，協助宣導教育、鯨豚目擊回報及遵循友善賞鯨的行列，推廣友善賞鯨理念。









台灣友善賞鯨季節

▲台灣友善賞鯨季節。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

春夏間是台灣賞鯨的黃金季節，特別是5月中旬至9月，海象最為穩定，風平浪靜，是完美出海的時機。在每年中秋後，隨著東北季風的增強，賞鯨活動受天氣影響較大。因此，11月至翌年3月間雖然也接受預約，但得視冬季風勢，才能確保出海安全順利。這段期間的冬日陽光下，若能遇上平靜的海面，幸運的話就會看到鯨豚在寧靜的海域優雅自在地暢泳。









台灣友善賞鯨注意事項

▲友善賞鯨注意事項。 （圖／aline_shao27, Instagram)

﹒在友善賞鯨活動中，我們需遵循一些重要的準則來保護鯨豚及其棲息地。以下是關鍵的注意事項：

﹒船隻接近鯨豚應平行且緩慢，保持低速航行，並保持至少50米的安全距離。

﹒每次觀賞同一群鯨豚的船隻不應超過三艘，並且應試著同側進行輪流接近，避免過度干擾。

﹒當船隻與鯨豚同行時，應保持穩定的航向和速度，避免突然改變方向或速度。

﹒避免接近育幼中的鯨豚群，最好保持至少300米的距離，以免打擾牠們的生活及成長。

﹒請勿在海中丟棄垃圾或任何人造物品，保持海洋環境的清潔與安全。

﹒禁止蓄意追逐或驚擾鯨豚，尊重牠們的自然行為和生活空間。

﹒請不要餵食、觸摸或干擾鯨豚，讓牠們能夠自由自在地生活和活動。

﹒不要拆散或切入鯨豚群，保持鯨豚群的完整性和安全。

這些準則不僅對保護鯨豚及其棲息地至關重要，也讓我們在賞鯨的過程中與自然和諧共處，留下美好且負責任的回憶。









台灣友善賞鯨地點

友善賞鯨地點#1

宜蘭龜山島

▲台灣友善賞鯨——宜蘭龜山島 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

每年夏季是宜蘭龜山島賞鯨的最佳季節，這裡海域內生活著多達17種鯨豚類，種類繁多，令人驚嘆不已。除了能在海上看到奇妙的海洋神態，還可以登上被國外知名旅遊網站《WHEN ON EARTH》選為全球12大天然奇觀之一的酷島龜山島。





友善賞鯨地點#2

花蓮港

▲友善賞鯨地點——花蓮港。 （圖／yogabear_2019, Instagram)

想體驗被上百隻海豚包圍的興奮感嗎？來花蓮港賞鯨豚吧！花蓮港距離花蓮市區僅約十分鐘車程，這裡的交通非常便利。該碼頭是將港務局的舊房舍重新裝修而成，現在的模樣既美侖美奐又功能齊全。港區內設有精緻的海洋生態展示區、鯨豚救援站、觀景台、農漁特產展售室、原住民手工藝品展售室、露天咖啡座以及停車場等設施，讓您在出海賞鯨前後都能享受舒適便捷的服務和豐富的體驗。





友善賞鯨地點#3

花蓮石梯坪

▲友善賞鯨地點—花蓮石梯坪。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

花蓮石梯漁港位於花蓮縣東部，賞鯨海域從花蓮磯崎延伸至台東長濱，均屬於東海岸國家風景區。這裡保留了壯麗的海岸山脈地質地形、石梯坪海濱生態景觀、秀姑巒溪生態文化以及沿線阿美族部落的傳統文化等美麗的生態景觀。結合鯨豚觀賞、漁村風情和阿美族文化的賞鯨旅程，是石梯海域賞鯨的最大特色。





友善賞鯨地點#4

台東成功港

▲友善賞鯨地點——台東成功港 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

台東成功港出海賞鯨豚的尋獲率是全台最高的地方嗎？成功漁港位於台東縣北端，是台東沿海規模最大、設備最完善的漁港。附近有三仙台石雨傘、八仙洞等美麗的觀光景點。漁港內設有遊艇碼頭，是主要的賞鯨出發地之一。在春夏之際，抹香鯨、虎鯨和領航鯨也時常現身。每年6至8月風浪較為平靜，是賞鯨的最佳時節。近年來，賞鯨生態活動成為臺東新興的旅遊熱潮，促使沿海多個漁港發展成賞鯨景點。









台灣友善賞鯨業者推薦

台灣友善賞鯨業者#1

宜蘭凱鯨號

▲台灣友善賞鯨業者——宜蘭凱鯨號。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

凱鯨號船主自營，我們以凱鯨及蘭鯨號為主安排行程，都是50噸級大型船隻，雙引擎馬力強、穩度佳，是經嚴格檢驗合格之登島賞鯨之娛樂船。船上設有舒適的座椅，讓您在欣賞宜蘭獨特海岸風光的同時，享受極致的舒適感受。凱鯨號和蘭鯨號是目前烏石漁港地區最大、最寬敞的賞鯨船，最多可容納94位乘客！若遇到船班客滿或行程有所調整，我們也會協助安排同等級的50噸級船隻，確保您的賞鯨體驗不打折扣。





台灣友善賞鯨業者#2

花蓮多羅滿賞鯨船

▲台灣友善賞鯨業者——花蓮多羅滿賞鯨船。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

花蓮多羅滿賞鯨船由『黑潮海洋文教基金會』解說員專業解說，深度認識翩若驚鴻的鯨豚身影、太魯閣峽谷的山水景觀，立霧、三棧溪與黑潮交織而成的河海生態。每張花蓮多羅滿賞鯨船票收入皆會提撥投入環境教育基金，以實際行動支持環境教育與在地深耕團隊！





台灣友善賞鯨業者#3

台東晉領號

▲台灣友善賞鯨業者—台東晉領號 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

「晉領號」是台東地區唯一獲得賞鯨標章的船家。船長對海洋有著深厚的熱情和無限的好奇心，這份情感促使他創立了「晉領號」。我們通過陸上的行前解說和海上的生態航行講解，讓您更深入了解水中巨無霸「鯨魚」和水中精靈「海豚」的背景和辨識方法。船上配備了完善的海事安全設施，並為旅客投保了旅遊意外險，確保每位乘客都能安心享受賞鯨之旅。









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