名字有「水」、穿比基尼打折！ 暑假瘋玩「全台樂園優惠」整理 7.8月壽星+12歲以下免費玩

開始放暑假囉！ 全台遊樂園搶攻暑假旅遊商機，交通部觀光署彙整全台17家主題樂園活動方案，推出「樂園優惠懶人包」，穿著比基尼、三角泳褲等指定服飾，或證件姓名有水或水的部首，皆可享門票優惠，另外，7月、8月出生壽星、12歲以下兒童還可免費玩部分遊樂園。

此外，觀光署表示，只要到「台灣好樂園messenger」註冊線上會員，入園時在票口掃「台灣好樂園專屬入園QRcode」，系統就會引導登錄抽獎，還會不定時推出抽「遊好康樂園門票折抵」100元起最高折500元。且於今年11/30前進入樂園遊玩，還能參加月月抽iPhone、季季抽十萬、年底抽一百萬的機會哦！

◎劍湖山世界

圖／劍湖山世界提供

即日起至9/1，出示有效證件中姓名帶有＂水＂或水部首＂氵＂，原價999元的門票，只要499元；當月壽星憑證購票只要399元。也可選擇午後1點入園門票499元。

◎六福村主題遊樂園

圖／六福村提供

六福水樂園現場購票，穿著比基尼、三角泳褲，或是男性展現4至6塊腹肌，原價799元的水樂園門票只要399元，優惠至9/8。

◎九族文化村

圖／九族文化村提供

即日起至9/1推出「Wow清涼大樂冰」活動，門票特價830元，隨票再送大家樂抽獎券。在西班牙海岸、水立方著指定服裝，再開心領200元消費券，兒童則是100元。

◎小叮噹科學主題樂園

圖／小叮噹科學主題樂園FB

即日起至8/31，七、八月當月壽星享免費招待，門票原價720元。不是壽星也沒關係，活動期間入園都會送「餐飲活動折價券」和「摸彩券」，加碼連續8週每週抽黃金大獎。

◎遠雄海洋公園

圖/遠雄海洋公園提供

當月壽星優惠方案，即日起至8/31入園，七、八月壽星本人免費，方案需兩人成行，一人臨櫃買全票990元。另，推出現場臨櫃購票優惠價，原價990元全票只要890元，12歲以下學童（民國100年後出生）入園免費，但要兩人成行，同行者需臨櫃買990元全票。

◎西湖渡假村

圖／西湖渡假村FB

即日起至8/31，西湖渡假村12歲以下學童免費玩(需搭配成人購票)，活動期間原價399元，可一票玩到底。

◎義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界

即日起至9/1，門票原價899元的水戰樂園僅699元；另外，8/1至8/8爸爸入園只要388元，還加贈100元的Mall電子抵用券。而8/10七夕當天，情侶於票口購票做出指定動作，可享「一吻定情」甜甜價777元優惠。

◎雲仙樂園

圖片來源／烏來雲仙樂園 官網

8/8推出「父親節響宴」四菜一湯，價錢最低2580元起+10%。8/10、8/11針對七夕推出「山泉水藥草浴專案」，雙人私湯1280元(1.5小時)。7/1至9/1還提供夜間賞蛙免費導覽。

◎九九峰動物樂園

九九峰動物樂園號稱「亞洲規模最大的鳥園」。記者賴香珊／攝影

即日起至9/30，身分證戶籍地在苗栗縣、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等8縣市，或是身份證字號開頭英文字母為B、M、K、O、J、I、N、P的民眾，560元成人票只要460元，不分平假日。若無設籍中部，憑身分證字號任一數字對應當日星期幾，也比照同等優惠，方案持續到年底。

◎麗寶樂園

馬拉灣全新設施「水上氣墊」。圖/麗寶樂園提供

自即日起至9/1，推出「海陸空3選2 遊你配」，探索世界/馬拉灣票亭購票時，各票種加100元就可升等「水陸樂園」暢玩或「雙園擇一加摩天輪」。

◎尚順育樂世界

苗栗縣頭份市尚順育樂天地。記者范榮達／攝影

尚順育樂世界室內樂園，推出7/1至9/1優惠，原價1199元遊園券優惠只要599元。身高未滿90公分的幼童可免費遊玩，但需由一位成人購票並陪同入場。

◎野柳海洋世界

即日起到8月31日，每逢假日就推出「野世夏日搜查線-美食線」活動，遊客先在售票口拿取美食蒐集卡，按指示於指定地點購買3種指定美食，集滿後可參加抽獎，抽獎分成三波進行，每一波會抽出10位幸運兒，獲得特製獎品「海洋世界環保餐具收納袋」。

◎柳營尖山埤渡假村

台糖柳營尖山埤渡假村引進全新「氣墊濕樂園」。圖／台糖提供

即日起至8/31，推出「夏日和風FUN假趣」，營造多處日式文化拍照場景，於現場購票兒童票價100元（團體不適用）。票口將提供免費浴衣租借30分鐘。

◎綠舞莊園日式主題遊樂區

圖片提供／綠舞莊園日式主題遊樂區

在粉專按讚並拍照打卡，送萌寵牧草一把。

◎杉林溪森林生態渡假園區

▲杉林溪森林生態渡假園區。 圖：shutterstock／來源

即日起至8/31，推出「星空解說」免費提供夜間螢火蟲導覽跟銀河觀星解說，邀大小朋友夏季觀星、賞螢火蟲。

◎泰雅渡假村

南投縣泰雅渡假村是著名的溫泉勝地。圖／泰雅渡假村提供

即日起至8/31，與園區荷花合照並打卡「皇上，你還記得大明湖畔的泰雅渡假村嗎？」，住宿可享「平日7.5折、假日8.5折」優惠！BBQ露營區每人假日優惠300元，只要入園渡假，可享哈扣公園高空繩索場「買1送1」。

◎小墾丁渡假村

圖／小墾丁渡假村官網

即日起至8/31，推出「盛夏玩水趣」專案，兩人4,275元，四人7,766元，內容包括一泊二食(早餐跟火鍋)、調飲DIY、戲水用具借用券跟冰棒兌換卷等。