名字有「水」、穿比基尼打折！ 暑假瘋玩「全台樂園優惠」整理 7.8月壽星+12歲以下免費玩

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

開始放暑假囉！ 全台遊樂園搶攻暑假旅遊商機，交通部觀光署彙整全台17家主題樂園活動方案，推出「樂園優惠懶人包」，穿著比基尼、三角泳褲等指定服飾，或證件姓名有水或水的部首，皆可享門票優惠，另外，7月、8月出生壽星、12歲以下兒童還可免費玩部分遊樂園。

此外，觀光署表示，只要到「台灣好樂園messenger」註冊線上會員，入園時在票口掃「台灣好樂園專屬入園QRcode」，系統就會引導登錄抽獎，還會不定時推出抽「遊好康樂園門票折抵」100元起最高折500元。且於今年11/30前進入樂園遊玩，還能參加月月抽iPhone、季季抽十萬、年底抽一百萬的機會哦！

◎劍湖山世界

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

即日起至9/1，出示有效證件中姓名帶有＂水＂或水部首＂氵＂，原價999元的門票，只要499元；當月壽星憑證購票只要399元。也可選擇午後1點入園門票499元。

◎六福村主題遊樂園

圖／六福村提供
圖／六福村提供

六福水樂園現場購票，穿著比基尼、三角泳褲，或是男性展現4至6塊腹肌，原價799元的水樂園門票只要399元，優惠至9/8。

◎九族文化村

圖／九族文化村提供
圖／九族文化村提供

即日起至9/1推出「Wow清涼大樂冰」活動，門票特價830元，隨票再送大家樂抽獎券。在西班牙海岸、水立方著指定服裝，再開心領200元消費券，兒童則是100元。

◎小叮噹科學主題樂園

圖／小叮噹科學主題樂園FB
圖／小叮噹科學主題樂園FB

即日起至8/31，七、八月當月壽星享免費招待，門票原價720元。不是壽星也沒關係，活動期間入園都會送「餐飲活動折價券」和「摸彩券」，加碼連續8週每週抽黃金大獎。

◎遠雄海洋公園

圖/遠雄海洋公園提供
圖/遠雄海洋公園提供

當月壽星優惠方案，即日起至8/31入園，七、八月壽星本人免費，方案需兩人成行，一人臨櫃買全票990元。另，推出現場臨櫃購票優惠價，原價990元全票只要890元，12歲以下學童（民國100年後出生）入園免費，但要兩人成行，同行者需臨櫃買990元全票。

◎西湖渡假村

圖／西湖渡假村FB
圖／西湖渡假村FB

即日起至8/31，西湖渡假村12歲以下學童免費玩(需搭配成人購票)，活動期間原價399元，可一票玩到底。

◎義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界
圖／義大遊樂世界

即日起至9/1，門票原價899元的水戰樂園僅699元；另外，8/1至8/8爸爸入園只要388元，還加贈100元的Mall電子抵用券。而8/10七夕當天，情侶於票口購票做出指定動作，可享「一吻定情」甜甜價777元優惠。

◎雲仙樂園

圖片來源／烏來雲仙樂園 官網
圖片來源／烏來雲仙樂園 官網

8/8推出「父親節響宴」四菜一湯，價錢最低2580元起+10%。8/10、8/11針對七夕推出「山泉水藥草浴專案」，雙人私湯1280元(1.5小時)。7/1至9/1還提供夜間賞蛙免費導覽。

◎九九峰動物樂園

九九峰動物樂園號稱「亞洲規模最大的鳥園」。記者賴香珊／攝影
九九峰動物樂園號稱「亞洲規模最大的鳥園」。記者賴香珊／攝影

即日起至9/30，身分證戶籍地在苗栗縣、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等8縣市，或是身份證字號開頭英文字母為B、M、K、O、J、I、N、P的民眾，560元成人票只要460元，不分平假日。若無設籍中部，憑身分證字號任一數字對應當日星期幾，也比照同等優惠，方案持續到年底。

◎麗寶樂園

馬拉灣全新設施「水上氣墊」。圖/麗寶樂園提供
馬拉灣全新設施「水上氣墊」。圖/麗寶樂園提供

自即日起至9/1，推出「海陸空3選2 遊你配」，探索世界/馬拉灣票亭購票時，各票種加100元就可升等「水陸樂園」暢玩或「雙園擇一加摩天輪」。

◎尚順育樂世界

苗栗縣頭份市尚順育樂天地。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市尚順育樂天地。記者范榮達／攝影

尚順育樂世界室內樂園，推出7/1至9/1優惠，原價1199元遊園券優惠只要599元。身高未滿90公分的幼童可免費遊玩，但需由一位成人購票並陪同入場。

◎野柳海洋世界

即日起到8月31日，每逢假日就推出「野世夏日搜查線-美食線」活動，遊客先在售票口拿取美食蒐集卡，按指示於指定地點購買3種指定美食，集滿後可參加抽獎，抽獎分成三波進行，每一波會抽出10位幸運兒，獲得特製獎品「海洋世界環保餐具收納袋」。

◎柳營尖山埤渡假村

台糖柳營尖山埤渡假村引進全新「氣墊濕樂園」。圖／台糖提供
台糖柳營尖山埤渡假村引進全新「氣墊濕樂園」。圖／台糖提供

即日起至8/31，推出「夏日和風FUN假趣」，營造多處日式文化拍照場景，於現場購票兒童票價100元（團體不適用）。票口將提供免費浴衣租借30分鐘。

◎綠舞莊園日式主題遊樂區

圖片提供／綠舞莊園日式主題遊樂區
圖片提供／綠舞莊園日式主題遊樂區

在粉專按讚並拍照打卡，送萌寵牧草一把。

◎杉林溪森林生態渡假園區

▲杉林溪森林生態渡假園區。　圖：shutterstock／來源
▲杉林溪森林生態渡假園區。　圖：shutterstock／來源

即日起至8/31，推出「星空解說」免費提供夜間螢火蟲導覽跟銀河觀星解說，邀大小朋友夏季觀星、賞螢火蟲。

◎泰雅渡假村

南投縣泰雅渡假村是著名的溫泉勝地。圖／泰雅渡假村提供
南投縣泰雅渡假村是著名的溫泉勝地。圖／泰雅渡假村提供

即日起至8/31，與園區荷花合照並打卡「皇上，你還記得大明湖畔的泰雅渡假村嗎？」，住宿可享「平日7.5折、假日8.5折」優惠！BBQ露營區每人假日優惠300元，只要入園渡假，可享哈扣公園高空繩索場「買1送1」。

◎小墾丁渡假村

圖／小墾丁渡假村官網
圖／小墾丁渡假村官網

即日起至8/31，推出「盛夏玩水趣」專案，兩人4,275元，四人7,766元，內容包括一泊二食(早餐跟火鍋)、調飲DIY、戲水用具借用券跟冰棒兌換卷等。

編輯推薦

相關新聞

名字有「水」、穿比基尼打折！ 暑假瘋玩「全台樂園優惠」整理 7.8月壽星+12歲以下免費玩

名字有「水」、穿比基尼打折！ 暑假瘋玩「全台樂園優惠」整理包 7.8月壽星+12歲以下免費玩

花比人還要高！ 北台灣最大「200公分巨型向日葵」金黃花海 充滿陽光能量美景超療癒

花比人還要高！ 北台灣最大「200公分巨型向日葵」金黃花海 充滿陽光能量美景超療癒

開箱2024 NCL挪威郵輪奮進號！主打免費餐廳、最真實評價與船上體驗不藏私大揭密

首度來台開設航線的NCL挪威郵輪奮進號，從今年6月開始就如火如荼的啟航了前往澎湖、沖繩等地的航線。而今天要和大家分享的正是熱騰騰的挪威郵輪奮進號沖繩首航心得，要帶大家一起看看這艘豪華郵輪主打的免費餐廳和各項娛樂活動的看點到底在哪？也希望透過今天的分享能讓大家更有衝勁迅速開啟屬於自己的郵輪首航之旅。

台中新地標！ 全台最大24小時不夜城「D-ONE 第一大天地」2026將開幕 百貨、影城、博物館、星級酒店統統有

台中新地標！ 全台最大24小時不夜城「D-ONE 第一大天地」2026將開幕 百貨、影城、博物館、星級酒店統統有

住房買一送一、壽星加贈龍蝦！礁溪晶泉丰旅歡慶8周年

晶華國際酒店集團旗下溫泉度假酒店—礁溪晶泉丰旅，即將迎來8周年慶，即日起至8月31日推出「晶泉夏艷8周年慶」系列優惠活動...

基隆今夏好熱鬧！4大品牌郵輪搶市 大船入港 高手過招 總有一艘能打動你

今夏超熱鬧，單是以基隆港為母港的郵輪，就有名勝世界壹號、歌詩達郵輪莎倫娜、地中海榮耀號、挪威郵輪奮進號相繼來台，搶攻台灣市場商機。想看雙郵輪靠港盛況，6∕23、28、30、7∕13、21、28、31、8∕4、9、14、30都有機會，7∕21、8∕18、30甚至同一天會有3艘郵輪進駐，足見基隆港有多熱門。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。