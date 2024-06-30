花比人還要高！ 北台灣最大「200公分巨型向日葵」金黃花海 充滿陽光能量美景超療癒
夏日迎向眼前一片金黃花海！ 位於桃園觀音鄉有著北台灣最大的向日葵主題農場「向陽農場」，每到夏日不但能欣賞花比人高的壯麗花海，還能體驗各種活動施設，是假日踏青、溜小孩的放電好去處。
占地18000坪的向陽農場，一大片金黃向日葵正盛開，園方引進超過十多種品種的向日葵，其中農場獨家引進日本新品種巨大向日葵，最高可達200公分高的金色花朵，可以把人滿滿包圍著，頓時充滿療癒能量！
向陽農場不只有大片向日葵花海外，也種有金魚草、薰衣草等其他花種，四季呈現不同風情。還有烤肉區、DIY體驗，現場也有小動物可餵食互動，入園門票100元可完全折抵消費，非常適合親子一同前往放電。
向陽農場
地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號
連絡電話：03-4870629
營業時間：9：00～18：00、週一公休
門票：100元（可全額折抵消費）
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