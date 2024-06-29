台中新地標！ 全台最大24小時不夜城「D-ONE 第一大天地」2026將開幕 百貨、影城、博物館、星級酒店統統有

一出台中高鐵站就開逛！ 台中新地標、全台最大的百貨要來了，台中高鐵娛樂購物城將在6/30正式動土，正式名稱為「D-ONE第一大天地」，這裡將匯集奢華購物、人氣美食、人文藝術、綠意公園和休閒娛樂一站式滿足所有人的需求！

圖／第一大國際開發公司提供

「D-ONE第一大天地」位於台中市烏日區，以樓地板面積約18萬5400坪打造，成為台灣最大的國際百貨購物中心！不僅如此，也將是台中唯一緊鄰高鐵、臺鐵、捷運三鐵共構的大型購物城，不僅交通便利，更擁有許多讓人驚豔的亮點設施一起來看看！

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．多功能結合國際級百貨購物中心

「D-ONE第一大天地」集結了五星奢華酒店、多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館、影城、國際金融商業大樓等設施，讓娛樂、美食、購物、藝文活動等通通都能一次滿足。

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．2萬坪景觀綠地

坐擁2萬坪大景觀綠化廣場、提供公園式戶外街區，將集結各式主題生態及吃喝玩樂，節假日布置及夜景亦是亮點。

「D-ONE 第一大天地」是台中唯一以大眾運輸與三鐵共構為主體的大型商業開發案。圖／第一大國際開發公司提供

．首創12公尺高挑「精品大道」

首創長500公尺、寬15公尺、挑高2樓12公尺高的精品大道，滿足所有精品品牌旗艦店的需求進駐。

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．千變萬化的空間表現

地下1層，地上5層的極佳空間運用，每層5000坪的室內景觀及休憩空間，每層打造10個打卡景點，全區將供有數十個打卡網紅景點，美景美照的第一選擇。

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．24小時不夜城

全台首創3、4樓戶外街區商店街，並設立24小時影城、超時餐飲等選擇，同時誓言成為「最大美食餐飲世界」，蒐羅豐富特色餐飲及異國料理。

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．3樓戶外千坪中央廣場

周圍為國際品牌大型旗艦店，可結合快閃店及藝文活動展示。其中，寬14米、長60米的「網紅景觀大橋」有望成Z世代潮流聚集地。

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．前所未見的綜合體

3處主要入口旁設置「沈浸式體驗下沈廣場」，以多功能會展與商場、劇場及藝術博物館結合，打造人文薈萃的藝文空間及聚客場域。