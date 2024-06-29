快訊

俄烏戰陷僵局 挺烏克蘭的力道減弱背後有3原因

6月科技玩家聊月報／可愛AI主播來了！iOS 18讓Siri更聰明、HTC U24 Pro躍AI手機免2萬

23歲男高捷博愛座占2座位 2男看不慣制止…引他失控揮拳後被揍

台中新地標！ 全台最大24小時不夜城「D-ONE 第一大天地」2026將開幕 百貨、影城、博物館、星級酒店統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
「D-ONE 第一大天地」是台中唯一以大眾運輸與三鐵共構為主體的大型商業開發案。圖／第一大國際開發公司提供
「D-ONE 第一大天地」是台中唯一以大眾運輸與三鐵共構為主體的大型商業開發案。圖／第一大國際開發公司提供

一出台中高鐵站就開逛！ 台中新地標、全台最大的百貨要來了，台中高鐵娛樂購物城將在6/30正式動土，正式名稱為「D-ONE第一大天地」，這裡將匯集奢華購物、人氣美食、人文藝術、綠意公園和休閒娛樂一站式滿足所有人的需求！

圖／第一大國際開發公司提供
圖／第一大國際開發公司提供

「D-ONE第一大天地」位於台中市烏日區，以樓地板面積約18萬5400坪打造，成為台灣最大的國際百貨購物中心！不僅如此，也將是台中唯一緊鄰高鐵、臺鐵、捷運三鐵共構的大型購物城，不僅交通便利，更擁有許多讓人驚豔的亮點設施一起來看看！

圖／第一大國際開發公司提供
圖／第一大國際開發公司提供

．多功能結合國際級百貨購物中心

「D-ONE第一大天地」集結了五星奢華酒店、多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館、影城、國際金融商業大樓等設施，讓娛樂、美食、購物、藝文活動等通通都能一次滿足。

圖／第一大國際開發公司提供
圖／第一大國際開發公司提供

．2萬坪景觀綠地

坐擁2萬坪大景觀綠化廣場、提供公園式戶外街區，將集結各式主題生態及吃喝玩樂，節假日布置及夜景亦是亮點。

「D-ONE 第一大天地」是台中唯一以大眾運輸與三鐵共構為主體的大型商業開發案。圖／第一大國際開發公司提供
「D-ONE 第一大天地」是台中唯一以大眾運輸與三鐵共構為主體的大型商業開發案。圖／第一大國際開發公司提供

．首創12公尺高挑「精品大道」

首創長500公尺、寬15公尺、挑高2樓12公尺高的精品大道，滿足所有精品品牌旗艦店的需求進駐。

圖／第一大國際開發公司提供
圖／第一大國際開發公司提供

．千變萬化的空間表現

地下1層，地上5層的極佳空間運用，每層5000坪的室內景觀及休憩空間，每層打造10個打卡景點，全區將供有數十個打卡網紅景點，美景美照的第一選擇。

圖／第一大國際開發公司提供
圖／第一大國際開發公司提供

．24小時不夜城

全台首創3、4樓戶外街區商店街，並設立24小時影城、超時餐飲等選擇，同時誓言成為「最大美食餐飲世界」，蒐羅豐富特色餐飲及異國料理。

圖／第一大國際開發公司提供
圖／第一大國際開發公司提供

圖／第一大國際開發公司提供
圖／第一大國際開發公司提供

．3樓戶外千坪中央廣場

周圍為國際品牌大型旗艦店，可結合快閃店及藝文活動展示。其中，寬14米、長60米的「網紅景觀大橋」有望成Z世代潮流聚集地。

圖／第一大國際開發公司提供
圖／第一大國際開發公司提供

．前所未見的綜合體

3處主要入口旁設置「沈浸式體驗下沈廣場」，以多功能會展與商場、劇場及藝術博物館結合，打造人文薈萃的藝文空間及聚客場域。

圖／第一大國際開發公司提供
圖／第一大國際開發公司提供

編輯推薦

博物館 酒店

相關新聞

台中新地標！ 全台最大24小時不夜城「D-ONE 第一大天地」2026將開幕 百貨、影城、博物館、星級酒店統統有

台中新地標！ 全台最大24小時不夜城「D-ONE 第一大天地」2026將開幕 百貨、影城、博物館、星級酒店統統有

住房買一送一、壽星加贈龍蝦！礁溪晶泉丰旅歡慶8周年

晶華國際酒店集團旗下溫泉度假酒店—礁溪晶泉丰旅，即將迎來8周年慶，即日起至8月31日推出「晶泉夏艷8周年慶」系列優惠活動...

基隆今夏好熱鬧！4大品牌郵輪搶市 大船入港 高手過招 總有一艘能打動你

今夏超熱鬧，單是以基隆港為母港的郵輪，就有名勝世界壹號、歌詩達郵輪莎倫娜、地中海榮耀號、挪威郵輪奮進號相繼來台，搶攻台灣市場商機。想看雙郵輪靠港盛況，6∕23、28、30、7∕13、21、28、31、8∕4、9、14、30都有機會，7∕21、8∕18、30甚至同一天會有3艘郵輪進駐，足見基隆港有多熱門。

「史努比 X 星宇航空」限定快閃店登場！200公分公仔免費拍，還有各國周邊1次收集

「史努比 X 星宇航空」華山快閃店熱鬧開幕了！史努比與星宇航空此回攜手合作推出「SNOOPY主題航班」快閃店，粉絲不需出國就能擁有史努比聯名週邊。快閃店還集結了星宇航空的熱門航線，包括東京、大阪、札幌、沖繩、新加坡、香港、泰國和馬來西亞等地有多款可愛的聯名商品可以收藏，粉絲一定要衝！

最後一場水舞！「2024台北水舞嘉年華閉幕演唱會」週末登場免費看！曾沛慈等超強卡司1次看，還有必逛20攤市集

首屆「2024台北水舞嘉年華」將於6月30日閉幕囉！並於6月30日當日晚間6點在成美右岸河濱公園（彩虹橋內湖側）舉辦盛大演唱會，卡司包含百大DJ RAYRAY、創作歌手魏嘉瑩及人氣女聲曾沛慈等人登台演出。另外白天還有20攤文創市集和可口可樂免費暢飲活動，一定要衝！

冷面運將暖到她！ 櫻花妹遊台搭計程車遭「1句提醒」 6萬網友讚：台灣人真友善

冷面司機暖到她！ 櫻花妹旅台搭計程車遭「1句提醒」 6萬網友讚：台灣人真友善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。