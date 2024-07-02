一生必遊．幸福極光！加拿大、北歐三國、冰島之旅 早鳥第2人最高折8,000

【旅奇傳媒/編輯部報導】藍綠光芒交織成時空結界，宛如天際流動的精靈——極光有著「看見就會幸福一輩子」的傳說，成了許多人此生必看的美景！喜鴻假期邀請遊客前進雪白世界，享受日出、日落以及滿天星空，還有一生一定要朝聖一次的夢幻極光！一起出發去追光，把這份幸福分享給重要的朋友、家人、戀人。

除了在曠野中追尋極光之外，夜宿極光小屋、躺著就能零死角看極光，是國人近年最愛的追光模式！而追尋極光的月份非常廣泛，每年9月到隔年3月，在北歐、加拿大等高緯度地區都有機會看到極光，加上多元雪地活動，奔馳冰雪大地超好玩。

極致夢幻！多國、多種玩法 征服北極圈

【北歐三國行程】

▲位於芬蘭、全球知名的拉普蘭聖誕老人村。 圖：喜鴻假期／提供

如果想要一次玩夠北歐，不如來一趟北歐三國之旅！一次囊括芬蘭、瑞典、挪威，體驗木材香氣十足的煙燻芬蘭浴放鬆身心、入住絕美海濱玻璃屋、前往位於北極分界線上的聖誕老人村，跟著聖誕老人坐上馴鹿雪橇，來一段浪漫的雪地旅程，或者前往挪威邊境小鎮來趟帝王蟹之旅，完美體驗北歐的生活氛圍！

▲置身海濱玻璃別墅可在輕鬆、舒適的環境觀賞奇幻極光。 圖：喜鴻假期／提供

「夢幻尋光北歐三國10日」即安排了狗拉雪橇、馴鹿雪橇、雪上摩托車的雪地活動，並且進行有趣的極地破冰船體驗，搭乘 SAMPO 號、穿上龍蝦裝漂浮；還有薑餅烘焙DIY的當地文化體驗，更特別安排入住玻璃極光屋，輕輕鬆鬆觀賞幸福的光芒躍動天際！

【冰島行程】

▲在冰島南部的惠拉蓋爾濟小鎮，可體驗騎馬活動。 圖：喜鴻假期／提供

熱愛戶外活動，推薦深度冰島之旅！冰島的獨特風光，吸引了世界各地旅遊愛好者，優游在藍湖溫泉乳藍色的水池中，或騎乘溫馴的冰島馬在郊外自在行走，還是穿好裝備進行一場冰洞冒險等等，都是人生中獨一無二的體驗！

▲史托克間歇泉，是冰島金環旅遊路線的亮點之一。 圖：喜鴻假期／提供

「歐洲經典．冰島極光10日」探訪冰島金環，包括辛格維利爾國家公園的斷層地形、冰島最漂亮瀑布之一的黃金瀑布，還有冰島東部的間歇泉，一次遊覽三個鬼斧神工的地景！加上藍湖溫泉、冰洞健行體驗，以及巴黎市區觀光，行程豐富而獨特。

▲冰島藍湖溫泉帶來獨一無二的泡溫泉體驗。 圖：喜鴻假期／提供

【加拿大行程】

▲黃刀鎮的印地安帳篷內，有舒適的座位及火爐，是特別為觀賞極光所設置的村落。 圖：喜鴻假期／提供

NASA 認證全球最適合賞極光的地方，就在加拿大西北領地的黃刀鎮！每年約有兩百多個夜晚可見極光，平均只要停留3個晚上，看到極光的機率就高達98%。除了賞極光，冬季期間還有提供多樣化的雪中活動，乘坐狗拉雪橇、雪地健行等。「夢幻追光加拿大黃刀鎮10日」就安排了3晚極光、雪地活動，此外，在維多利亞1日遊，搭乘渡輪、參觀布查花園與帝后飯店，除了溫哥華市區觀光之外，還在西雅圖走訪巴拉德水閘、派克市場、星巴克創始店。

▲狗拉雪橇原本是愛斯基摩人常用的交通工具，在黃刀鎮內，它卻是冬季必選的戶外體驗項目。 圖：喜鴻假期／提供

一生必遊！幸福尋光之旅 早鳥優惠第2人折8,000

跟著喜鴻的腳步，來一趟幸福尋光之旅吧！最夢幻的人生旅途清單都在這裡，雪國體驗、躺在玻璃屋看極光、觀賞不可思議的壯麗地景，都是畢生難忘的回憶。快到北歐三國、冰島、或加拿大一遊，賞極光、玩雪地活動，現在喜鴻假期還有早鳥優惠，最高第2人折8,000元，把握良機、手刀預訂一生必遊的北國之旅！

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