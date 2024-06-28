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最後一場水舞！「2024台北水舞嘉年華閉幕演唱會」週末登場免費看！曾沛慈等超強卡司1次看，還有必逛20攤市集

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／觀傳局提供 圖／水舞取自台北松山意舍酒店臉書粉專
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首屆「2024台北水舞嘉年華」將於6月30日閉幕囉！並於6月30日當日晚間6點在成美右岸河濱公園（彩虹橋內湖側）舉辦盛大演唱會，卡司包含百大DJ RAYRAY、創作歌手魏嘉瑩及人氣女聲曾沛慈等人登台演出。另外白天還有20攤文創市集和可口可樂免費暢飲活動，一定要衝！

圖／觀傳局提供
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2024台北水舞嘉年華演出陣容一次看

首屆「2024台北水舞嘉年華」將於6月30日落幕，當天的閉幕演唱會在成美右岸河濱公園舉行，百大DJ RAYRAY、創作歌手魏嘉瑩、音樂玩家廖柏雅、原子少年FEniX及人氣女聲曾沛慈將共同登台演出。下午2點30分起，松山側「星光週末夜」活動由爵士鼓鼓手李科穎熱力開場，下午4點20分則由Corner Style街角風情帶來金曲演出。晚間6點的閉幕演唱會將由百大DJ RAYRAY的電音舞曲揭開序幕，隨後創作歌手魏嘉瑩自彈自唱，音樂玩家Kevin廖柏雅也將帶來自創歌曲。原子少年FEniX與人氣偶像曾沛慈將壓軸登場，演唱多首經典歌曲，免費一定要看。

圖／觀傳局提供
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五分埔商圈與意舍酒店專案優惠，還有水舞展演

活動期間，五分埔商圈特約店家推出台北水舞嘉年華專屬優惠，參加者於水舞活動期間在個人FB或IG打卡現場畫面即可享受店家專屬優惠，並有機會抽中購物金。

圖／水舞取自台北松山意舍酒店臉書粉專
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而台北松山意舍酒店也配合推出「台北彩虹假期專案」，入住享優惠房價，並贈送彩虹愛情蛋糕。歷時兩個月的水舞展演將於6月30日進入尾聲，每晚7點至9點在錫口碼頭彩虹橋上演，每半小時一場，共有六首曲目輪播。

圖／觀傳局提供
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圖／水舞取自台北松山意舍酒店臉書粉專
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另外觀傳局呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往閉幕演唱會，可搭公車至「麥帥一橋站」步行5分鐘抵達，也可從捷運松山站1號或5號出口步行至會場，並建議攜帶野餐墊或小板凳。更多活動資訊請至「2024台北水舞嘉年華」官方網站查詢。

圖／水舞取自台北松山意舍酒店臉書粉專
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官網：https://2024waterdance.taipei/

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