「史努比 X 星宇航空」限定快閃店登場！200公分公仔免費拍，還有各國周邊1次收集
「史努比 X 星宇航空」華山快閃店熱鬧開幕了！史努比與星宇航空此回攜手合作推出「SNOOPY主題航班」快閃店，粉絲不需出國就能擁有史努比聯名週邊。快閃店還集結了星宇航空的熱門航線，包括東京、大阪、札幌、沖繩、新加坡、香港、泰國和馬來西亞等地有多款可愛的聯名商品可以收藏，粉絲一定要衝！
200公分史努比公仔展區超好拍
快閃店戶外展區展示了超過200cm高的大型聯名充氣公仔，包括穿著星宇航空飛行外套的史努比，以及熱情邀請大家登機的查理布朗機長。現場還有各大熱門航線的大型拍照框，讓你一秒飛到國外，晚上則有史努比與朋友們遨遊天際的地面投影，帶給讀者滿滿的驚喜和感動。
限定快閃店活動詳情一次掌握
史努比 X 星宇航空期間限定快閃店將於2024年6月25日至2024年9月15日在華山南1館舉行，開放時間為10:30至19:00。活動免費入場，並且寵物可入內但需注意不落地。這次的快閃店絕對不容錯過，趕快來華山體驗這場史努比與星宇航空的夢幻聯名活動吧！
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