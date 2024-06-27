冷面運將暖到她！ 櫻花妹遊台搭計程車遭「1句提醒」 6萬網友讚：台灣人真友善

台灣是不少日本人出國觀光旅遊首選名單之一。一名日本女子日前分享，在台南旅遊搭計程車時，遇到一個「面冷心善」的計程車司機，一上車她感到緊張不安，沒想到，下一秒運將拿出翻譯寫下「1句話」傳遞給她，讓她覺得超級暖心！

日本一名女網友在X社群平台上分享，在台南搭計程車遇到一個看起來很嚴肅的司機，因為不會說中文，所以透過Google翻譯與司機溝通，當對方突然用Google翻譯提醒她「今天36度很熱，現在要開始塗防曬！」，讓她相當訝異也感到暖心。

日本女網友將在台灣遇到暖心司機的提醒一事上傳X社群，獲得廣大迴響。圖／ingimage

原PO這一篇分享短文意外爆紅，吸引了6萬網友狂讚，更有不少日本網友留言表示「台灣人真的好友善」、「好溫暖的故事」、「台灣人真的很親切，想再去了」、「就是這種微小的日常，讓人愛上台灣」、「這真是暖心的一幕啊！ 計程車司機對妳這麼好，真是太好了」。