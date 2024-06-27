快訊

午後雷雨區擴大！6縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

花蓮縣議員控警分局長「誘拐人妻」 自爆討抱抱卻被愛妻狠砍失血昏迷

口罩要戴起來了！新冠變異株LB.1迅速竄起 醫示警：傳染力更強

冷面運將暖到她！ 櫻花妹遊台搭計程車遭「1句提醒」 6萬網友讚：台灣人真友善

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
一名日本女網友分享遇到一個「面冷心善」的台南計程車司機。圖／Ingimage
一名日本女網友分享遇到一個「面冷心善」的台南計程車司機。圖／Ingimage

台灣是不少日本人出國觀光旅遊首選名單之一。一名日本女子日前分享，在台南旅遊搭計程車時，遇到一個「面冷心善」的計程車司機，一上車她感到緊張不安，沒想到，下一秒運將拿出翻譯寫下「1句話」傳遞給她，讓她覺得超級暖心！

日本一名女網友在X社群平台上分享，在台南搭計程車遇到一個看起來很嚴肅的司機，因為不會說中文，所以透過Google翻譯與司機溝通，當對方突然用Google翻譯提醒她「今天36度很熱，現在要開始塗防曬！」，讓她相當訝異也感到暖心。

日本女網友將在台灣遇到暖心司機的提醒一事上傳X社群，獲得廣大迴響。圖／ingimage
日本女網友將在台灣遇到暖心司機的提醒一事上傳X社群，獲得廣大迴響。圖／ingimage

原PO這一篇分享短文意外爆紅，吸引了6萬網友狂讚，更有不少日本網友留言表示「台灣人真的好友善」、「好溫暖的故事」、「台灣人真的很親切，想再去了」、「就是這種微小的日常，讓人愛上台灣」、「這真是暖心的一幕啊！ 計程車司機對妳這麼好，真是太好了」。

編輯推薦

相關新聞

冷面運將暖到她！ 櫻花妹遊台搭計程車遭「1句提醒」 6萬網友讚：台灣人真友善

冷面司機暖到她！ 櫻花妹旅台搭計程車遭「1句提醒」 6萬網友讚：台灣人真友善

雲朗觀光首次進駐夏季旅展！最低「1人僅1100元入住」，還有限時加碼1次看

2024台北國際夏季旅展將於7月12日至7月15日在世貿一館隆重登場。首次參展的雲朗觀光推出一系列超值住宿券、餐券、湯泉套票及車泊體驗券，提前於7月1日至7月15日舉辦線上旅展。其中，雲朗聯合住宿券僅需2,200元起，持券1張即可讓兩人入住翰品酒店新莊。日前還推出限時加碼優惠，一定要搶先預訂了。

買花蓮機票任選「送住宿、體驗、租車、一日遊」 每人1781元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】為響應政府振興花東觀光，旅遊電商平台 KKday 攜手立榮航空，即日起至9/30獨家推出「飛趣花蓮 FUN 暑假」活動，主打購買松山至花蓮或花蓮至松山單程機票，就可任選贈送住宿

暑假限定！淡水河邊夏日電影院【將捷金鬱金香酒店】7、8月加碼天天播放

放暑假囉！位於淡水河畔的「將捷金鬱金香酒店」，到8/31前推出「COOL暑電影院」，在酒店三樓的「滬尾之星」舉辦小型觀影會，還能搭配優惠住宿方案，想要帶小朋友出門放鬆、度假的爸媽們，可以安排淡水＋北海岸地區的行程、來趟兩天一夜的小旅行吧！

名勝世界壹號海上藝術季 獨家航程6天5晚涵蓋日本三大目的地 最後召集藝起啟航

【旅奇傳媒/編輯部報導】名勝世界壹號，讓您「藝」「郵」未盡！豪華郵輪國際品牌—名勝世界郵輪，暑假推出世界名勝壹號—基隆出發獨家航程，6天5晚遊覽日本九州和沖繩，探索3個目的地。 名勝世界壹號秉持初

一起玩花東！知本老爺酒店「不限平假日現折1000元」

一起來花東玩吧！為促進花東地區觀光發展，交通部推出多項國內旅遊補助計畫。花蓮自由行住宿補助自6月1日開始，台東自由行住宿補助則將於8月1日實施。而台東知本老爺酒店推出了「就想玩台東，同步花蓮折1千元」的專屬優惠，即日起至7月底前入住當季專案，每房每晚享1,000元優惠折扣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。