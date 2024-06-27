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信義區 Dream Plaza 明年有望開幕 全台首家博客來實體書店登場

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
統一美麗事業董事長高秀玲。統一／提供
統一美麗事業董事長高秀玲。統一／提供

統一美麗事業董事長高秀玲表示，有信心「Dream Plaza」在明年開幕，將推出博客來首家實體書店，百貨公司基本元素超市一定會有，另外，星巴克也會一併進駐，這家百貨公司會讓大家耳目一新，會給消費者一個全新體驗。

統一集團將信義誠品收回自營已經正式命名為「Dream Plaza」，市場高度關注商場未來規劃，高秀玲證實博客來實體書店確定會進駐，這是統一第一次開大型的書店，面對不一樣的業種多少會有一些惶恐，一層的坪數超過千坪，應該不會用到一整層。

星巴克也預計會進駐，高秀玲也說，與西雅圖星巴克的相關人員幾乎都很緊密的聯絡，而台灣相關人員為做出台灣特色也在努力開會。

考量到公共安全問題，大樓部分結構進行補強整理，比預期還多三個月的工期，目前還是預計2025年開幕。

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