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雲朗觀光首次進駐夏季旅展！最低「1人僅1100元入住」，還有限時加碼1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／雲朗觀光集團提供
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2024台北國際夏季旅展將於7月12日至7月15日在世貿一館隆重登場。首次參展的雲朗觀光推出一系列超值住宿券、餐券、湯泉套票及車泊體驗券，提前於7月1日至7月15日舉辦線上旅展。其中，雲朗聯合住宿券僅需2,200元起，持券1張即可讓兩人入住翰品酒店新莊。日前還推出限時加碼優惠，一定要搶先預訂了。

圖／雲朗觀光集團提供
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雲朗聯合住宿券超值優惠

雲朗聯合住宿券每張售價2,200元，可用於雲朗集團旗下的君品、雲品、翰品、兆品和品文旅等酒店。持券1張可讓兩人入住翰品酒店新莊、高雄或兆品酒店嘉義的基本房型，若加價400元，則能入住品文旅礁溪的文漾家庭房。持券2張則能入住翰品高雄的雙人豪華套房、兆品嘉義的雙人和式房，亦或是翰品酒店新莊的豪華家庭房（可入住四人），選擇多樣化，滿足不同旅客需求。

圖／雲朗觀光集團提供
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高端住宿體驗盡在雲朗

持券3張可讓兩人入住君品酒店的行政豪華客房，持券4張則可享受君品酒店的行政套房，並享有行政樓層的VIP禮遇，包括免費飲料、輕食及Happy Hour服務。持券5張可讓兩人入住雲品溫泉酒店的一泊二食尊榮山景客房，享受頂級住宿體驗。這些優惠旨在讓旅客以實惠價格享受高端住宿服務，體驗雲朗觀光的卓越品質。

限時加碼優惠不容錯過

此外，雲朗觀光推出「旅展住宿券限時加碼活動」，持指定旅展雲品住宿券於活動期間訂房，可享每日限量3間的加碼優惠。訂房日期即日起至2024年7月31日，入住日期為2024年7月1日至8月24日，特定日期除外。例如，雲品尊榮湖景客房住宿券在週一至週四每晚只需加價NT$1,000；週六及大假日每晚加價NT$5,000即可入住。此次優惠活動旨在吸引更多旅客體驗雲朗觀光的優質服務。

圖／雲朗觀光集團提供
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雲朗觀光這次的優惠活動，希望可以吸引更多旅客體驗其優質的住宿服務。想要把握這次機會的旅客，記得於旅展期間前往預訂囉，把握好康機會以優惠價格入住吧。

圖／雲朗觀光集團提供
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