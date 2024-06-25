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暑假限定！淡水河邊夏日電影院【將捷金鬱金香酒店】7、8月加碼天天播放

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店臉書
圖／ Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店臉書

放暑假囉！位於淡水河畔的「將捷金鬱金香酒店」，到8/31前推出「COOL暑電影院」，在酒店三樓的「滬尾之星」舉辦小型觀影會，還能搭配優惠住宿方案，想要帶小朋友出門放鬆、度假的爸媽們，可以安排淡水＋北海岸地區的行程、來趟兩天一夜的小旅行吧！

圖／ Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店臉書
圖／ Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店臉書

坐落淡水河邊的「將捷金鬱金香酒店」，不只有著大片漂亮草皮，可以來場戶外野餐，吹著微風享受悠閒時光，還能登上酒店中的「望高樓」遠眺山河交匯美景；這個夏天更是延續去年的規劃，再度推出「COOL暑電影院」活動，在酒店三樓的「滬尾之星」沙龍酒吧中，享用飲料和精緻點心，一邊看電影(播放親子類電影)，6月這個月只有週末有活動，到了暑假正式開始的7、8月，更是加碼天天播放，讓遊客、爸媽們安排行程可以更彈性，不被假日給限制住。

圖／ Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店臉書
圖／ Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店臉書

暑假這段期間，酒店推出了「夏季一泊三食」的住宿優惠，可享用河畔餐廳全自助早/晚餐、禮萊廣場玩樂金100元、5G沉浸式互動體驗券、兒童遊戲室使用券、淡水小旅行、「滬尾之星COOL暑電影院」雙人套餐乙份，每房6888起(12歲以下兒童免費入住1位，適用高級客房以上房型)，還不快到淡水過暑假～

圖／ Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店臉書
圖／ Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店臉書

COOL暑電影院 6月時刻表

(播放電影依現場公告為主)

週五、六場次一：19：30～21：00、場次二：21：15～22：30

日：19：30～21：00

7、8月新增時段

一到四：19：30～21：00

將捷金鬱金香酒店

地址：新北市淡水區中正路一段2號

電話：02-26210333

圖／ Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店臉書
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